Pallanuoto, la Roma Vis Nova si avvicina alla permanenza in Serie A1. Brescia ipoteca il terzo posto, Quinto… il quinto

La Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile manda in archivio la giornata dedicata a gara 1 delle finali della post season, che in quattro casi su cinque vedono rispettato il fattore campo. Sabato gara 2, che potrà dare i primi verdetti, eventuale bella mercoledì 29.

Per i play-off, nella sfida che mette in palio lo scudetto la Pro Recco domina la prima partita col Savona, vinta per 8-5, ma con i campioni d’Italia e d’Europa in carica anche sul +5 nel corso del match, mentre nel duello per il terzo posto il Brescia piega l’Ortigia per 12-10 e si avvicina all’ultimo posto in Champions League.

La serie per il 5° posto è l’unica che vede saltare il fattore campo: tra De Akker e Quinto i tempi regolamentari si chiudono sull’11-11, poi ai tiri di rigore i liguri la spuntano per 16-17, ipotecando l’ultimo posto nell’Euro Cup 2024-2025, infine nella sfida per il settimo posto il Telimar piega Trieste per 10-9.

Nell’atto conclusivo dei play-out, che sancirà la seconda retrocessione in Serie A2, dopo quella del Camogli, arrivata al termine della prima parte della stagione, la Roma Vis Nova piega Salerno per 6-5: decisivo il gol di Checchini a 47″ dall’ultima sirena, che avvicina i capitolini alla permanenza nel massimo campionato.

SERIE A1 PALLANUOTO 2023-2024

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

18:45 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 8-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

20:45 R.N. SAVONA – PRO RECCO N e PN Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli” Diretta RAI Sport

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

19:30 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA Recco (GE) – Piscina “A. Ferro” Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 12-10 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA Siracusa – Piscina Comunale “P. Caldarella”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 AN BRESCIA – C.C. ORTIGIA 1928 Brescia – Centro Natatorio Mompiano

Finali PLAY OFF 5°/6° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 16-17 dtr (11-11) (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 IREN GENOVA QUINTO – DE AKKER TEAM Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Finali PLAY OFF 7°/8° posto

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE 10-9 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

15:00 PALLANUOTO TRIESTE – TELIMAR Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

15:00 TELIMAR – PALLANUOTO TRIESTE Palermo – Piscina Comunale Olimpica

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 22 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO 6-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – sabato 25 maggio 2024

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

eventuale 3^ Giornata – mercoledì 29 maggio 2024

20:00 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – CHECK-UP R.N. SALERNO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.