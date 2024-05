Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, ventunesima tappa: Milan beffato da Merlier dopo una rimonta da brividi

Tim Merlier ha vinto la ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024. Il belga si è imposto a Roma in maniera nitida, riuscendo ad avere la meglio nei confronti di Jonathan Milan e conquistato così il terzo successo parziale in questa edizione della Corsa Rosa. Il velocista italiano ha avuto un problema meccanico quando mancavano 9,5 chilometri al traguardo, ha recuperato 48” in solitaria sfruttando la scia delle ammiraglie e allo sprint non aveva abbastanza energie per contrastare l’avversario.

Jonathan Milan si è comunque garantito la maglia ciclamino di leader della classifica a punti. Tadej Pogacar ha controllato la situazione e ha vinto il Giro d’Italia. Il fuoriclasse sloveno ha alzato al cielo il Trofeo Senza Fine con quasi dieci minuti di vantaggio nei confronti del colombiano Daniel Martinez e del britannico Geraint Thomas, mentre il nostro Antonio Tiberi ha concluso al quinto posto con grande personalità. Di seguito l’ordine d’arrivo della ventunesima e ultima tappa del Giro d’Italia 2024.

ORDINE D’ARRIVO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2024

1 MERLIER Tim Soudal Quick-Step 180 80 2:51:50

2 MILAN Jonathan Lidl – Trek 130 50 ,,

3 GROVES Kaden Alpecin – Deceuninck 95 35 ,,

4 GAVIRIA Fernando Movistar Team 80 25 ,,

5 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 60 18 ,,

6 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 45 15 ,,

7 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 40 12 ,,

8 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 35 10 ,,

9 EWAN Caleb Team Jayco AlUla 30 8 ,,

10 GRONDIN Donavan Arkéa – B&B Hotels 25 6 ,,

11 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 20 5 ,,

12 MIHKELS Madis Intermarché – Wanty 15 4 ,,

13 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 10 3 ,,

14 BALLERINI Davide Astana Qazaqstan Team 5 2 ,,

15 ZANONCELLO Enrico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 2 1 ,,

16 NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers ,,

17 MAESTRI Mirco Team Polti Kometa ,,

18 CLARKE Simon Israel – Premier Tech ,,

19 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates ,,

20 CONSONNI Simone Lidl – Trek ,,

21 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team ,,

22 ANDRESEN Tobias Lund Team dsm-firmenich PostNL ,,

23 SÜTTERLIN Jasha Bahrain – Victorious ,,

24 CIMOLAI Davide Movistar Team ,,

25 KOCH Jonas BORA – hansgrohe ,,

26 MARTÍNEZ Daniel Felipe BORA – hansgrohe ,,

27 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers ,,

28 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

29 TOUZÉ Damien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

30 RUBIO Einer Movistar Team ,,

31 ZANA Filippo Team Jayco AlUla ,,

32 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious ,,

33 FIORELLI Filippo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

34 VALGREN Michael EF Education – EasyPost ,,

35 GANNA Filippo INEOS Grenadiers ,,

36 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa ,,

37 MILESI Lorenzo Movistar Team ,,

38 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

39 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

40 GAMPER Patrick BORA – hansgrohe ,,

41 HIRT Jan Soudal Quick-Step ,,

42 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL ,,

43 QUINTANA Nairo Movistar Team ,,

44 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers ,,

45 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious ,,

46 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious ,,

47 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

48 GESCHKE Simon Cofidis ,,

49 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates ,,

50 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

51 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

52 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

53 WALSCHEID Max Team Jayco AlUla ,,

54 SÁNCHEZ Pelayo Movistar Team ,,

55 PLANCKAERT Edward Alpecin – Deceuninck ,,

56 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels ,,

57 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe ,,

58 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

59 BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale Team 3″ ,,

60 SCHACHMANN Maximilian BORA – hansgrohe ,,

61 ASKEY Lewis Groupama – FDJ ,,

62 LIENHARD Fabian Groupama – FDJ ,,

63 BAIS Davide Team Polti Kometa ,,

64 SWIFT Ben INEOS Grenadiers ,,

65 CALMEJANE Lilian Intermarché – Wanty ,,

66 CHAVES Esteban EF Education – EasyPost ,,

67 BAIS Mattia Team Polti Kometa ,,

68 FERNÁNDEZ Rubén Cofidis ,,

69 CHAMPION Thomas Cofidis ,,

70 VAN LERBERGHE Bert Soudal Quick-Step ,,

71 THEUNS Edward Lidl – Trek ,,

72 KIELICH Timo Alpecin – Deceuninck ,,

73 TRATNIK Jan Team Visma | Lease a Bike ,,

74 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates ,,

75 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team ,,

76 PALENI Enzo Groupama – FDJ ,,

77 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels ,,

78 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

79 STEINHAUSER Georg EF Education – EasyPost ,,

80 MAJKA Rafał UAE Team Emirates ,,

81 WOOD Harrison Cofidis ,,

82 LAENGEN Vegard Stake UAE Team Emirates ,,

83 MULUBRHAN Henok Astana Qazaqstan Team ,,

84 FROIDEVAUX Robin Tudor Pro Cycling Team ,,

85 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL ,,

86 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ ,,

87 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL ,,

88 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates ,,

89 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck ,,

90 LAMPERTI Luke Soudal Quick-Step ,,

91 TRENTIN Matteo Tudor Pro Cycling Team ,,

92 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike ,,

93 RIOU Alan Arkéa – B&B Hotels ,,

94 FRIGO Marco Israel – Premier Tech ,,

95 TAROZZI Manuele VF Group – Bardiani CSF – Faizanè ,,

96 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL ,,

97 PLAPP Luke Team Jayco AlUla ,,

98 FABBRO Matteo Team Polti Kometa ,,

99 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa ,,

100 STUYVEN Jasper Lidl – Trek ,,

101 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team ,,

102 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:34

103 CEPEDA Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 0:41

104 KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious ,,

105 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 0:49

106 VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin – Deceuninck 0:53

107 TORRES Albert Movistar Team 0:59

108 HOOLE Daan Lidl – Trek 1:15

109 BARTHE Cyril Groupama – FDJ ,,

110 SWIFT Connor INEOS Grenadiers ,,

111 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers ,,

112 BARTA Will Movistar Team ,,

113 BAYER Tobias Alpecin – Deceuninck ,,

114 HONORÉ Mikkel Frølich EF Education – EasyPost 3″ ,,

115 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl – Trek ,,

116 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa ,,

117 HEPBURN Michael Team Jayco AlUla 1:31

118 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty ,,

119 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 1:36

120 SMITH Dion Intermarché – Wanty 1:58

121 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 2:00

122 MULLEN Ryan BORA – hansgrohe 2:07

123 FOSS Tobias INEOS Grenadiers ,,

124 NOVAK Domen UAE Team Emirates 2:21

125 KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team 3:03

126 ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step 3:12

127 HERMANS Quinten Alpecin – Deceuninck 3:16

128 MARCELLUSI Martin VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 3″ 3:24

129 DEBEAUMARCHÉ Nicolas Cofidis 3:58

130 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 4:39

131 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 5:33

132 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek ,,

133 ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step ,,

134 COSTIOU Ewen Arkéa – B&B Hotels 3″ ,,

135 SERRY Pieter Soudal Quick-Step ,,

136 BJERG Mikkel UAE Team Emirates ,,

137 DE BOD Stefan EF Education – EasyPost 5:39

138 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 6:15

139 JANSSENS Jimmy Alpecin – Deceuninck ,,

140 DE POOTER Dries Intermarché – Wanty ,,

141 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team ,,

142 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 15:10