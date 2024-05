Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024, tredicesima tappa: Jonathan Milan trionfa a Cento!

La tredicesima tappa, la dodicesima in linea, dell’edizione numero 107 del Giro d’Italia di ciclismo su strada, con partenza da Riccione ed arrivo a Cento dopo 179 km, ha premiato gli sprinter del plotone: successo in volata dell’italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek).

Alle sue spalle piazza d’onore per il polacco Stanisław Aniolkowski (Cofidis), e terza posizione per il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious). In top ten altri due italiani, ovvero Giovanni Lonardi (Team Polti Kometa), nono, ed Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

ORDINE D’ARRIVO GIRO D’ITALIA 2024 (tre dicesima tappa)

1 MILAN Jonathan Lidl – Trek 4:02:03

2 ANIOŁKOWSKI Stanisław Cofidis 0:00

3 BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious 0:00

4 VAN DIJKE Tim Team Visma | Lease a Bike 0:00

5 HOFSTETTER Hugo Israel – Premier Tech 0:00

6 GAVIRIA Fernando Movistar Team 0:00

7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 0:00

8 PITHIE Laurence Groupama – FDJ 0:00

9 LONARDI Giovanni Team Polti Kometa 0:00

10 DAINESE Alberto Tudor Pro Cycling Team 0:00