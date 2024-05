Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, tv, streaming

Oggi, mercoledì 15 maggio, va in scena l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Per la seconda volta in quest’edizione n.107 della Corsa Rosa si va oltre i 200 km, con settemila metri in più rispetto alla cifra tonda da fare per coprire la distanza dalla partenza Foiano di Val Fortore all’arrivo di Francavilla a Mare. Frazione che chiama la volata, con Jonathan Milan che vuole rimpinguare il bottino di successi.

Percorso di giornata diviso assolutamente in due tronconi, prima parte molto mossa (1850 metri di dislivello ma senza salite troppo impegnative) e seconda totalmente piatta. L’unica difficoltà altimetrica segnalata di giornata è il GPM di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Continueranno poi i saliscendi fino al traguardo volante di Casacalenda, dal quale partirà una lunga discesa che porterà la carovana in pianura. Ultimi cento chilometri praticamente assolutamente privi di qualsiasi movimento altimetrico, con la volata a gruppo compatto che sarà quasi scontata.

Rimettono in azione il motore i velocisti, anche se il campo partenti vedrà oggi un’assenza importante. Non è partito nella tappa di ieri l’ultimo vincitore allo sprint, l’olandese Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike). Il duello per la maglia ciclamino ormai sembra essere ridotto alla sfida tra l’italiano Milan (Lidl-Trek) e l’australiano Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). Quest’ultimo non ha ancora vinto in questo Giro, mentre il classe 2000 ha dominato la tappa con arrivo ad Andora. L’italiano, nelle tre volate disputate, ha dimostrato di essere il più forte, ma riuscendo a vincere solo una volta. Il terzo incomodo (e vincitore allo sprint) è il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), ma i nomi come sempre sono tanti. Occhio anche ad Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), in crescita come sempre nella seconda settimana.

La partenza ufficiale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.15, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.57 e le 17.26, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.15 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Undicesima tappa – Mercoledì 15 maggio

Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare (207 km)

Orario partenza ufficiale: 12.15

Orario arrivo stimato: 16.57-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.15 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.55, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.15, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.55.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.50