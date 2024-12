Calendario Europa League oggi in tv: orari partite 12 dicembre, canali, streaming

Siamo pronti per vivere un importantissimo sesto turno della fase iniziale dell’Europa League 2024-2025. La seconda competizione continentale per club si prepara per l’ultima giornata prima delle vacanze natalizie, dato che si tornerà poi in azione nel mese di gennaio per le due ultime partite, quelle che definiranno la classifica.

Le squadre italiane vogliono centrare il passaggio del turno alla fase ad eliminazione diretta ma, per il momento, le due romane stanno vivendo un momento differente. La Lazio, infatti, è in prima posizione con 13 punti (4 vittorie e un pareggio) a braccetto con Galatasaray e Athletic Bilbao, mentre i giallorossi sono 21esimi con 6 punti (un successo, 3 pareggi e una sconfitta) a 4 lunghezze dalla zona che permette il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Come seguire i match in tv? Roma-Braga sarà in diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO. Ajax-Lazio sarà in diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO. Tutti i match saranno in modalità DIRETTA GOL sul canale Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA COMPLETO EUROPA LEAGUE OGGI

Ore 18.45 Hoffenheim-FC Steaua Bucarest

Ore 18.45 Ludogorets-AZ Alkmaar

Ore 18.45 Malmoe-Galatasaray – diretta su Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.45 Olympiakos-Twente

Ore 18.45 PAOK Salonicco-Ferencvaros

Ore 18.45 Viktoria Plzen-Manchester United – diretta su Sky Sport Calcio (202) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.45 Roma-Braga – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213), Sky Calcio 2 (252) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 18.45 Royale Union SG-Nizza

Ore 21.00 Ajax-Lazio – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Calcio 1 (251) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bodo/Glimt-Besiktas – diretta su Sky Calcio 6 (256) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Elfsborg-Qarabag

Ore 21.00 FC Porto-Midtiylland

Ore 21.00 Lione-Eintracht Francoforte – diretta su Sky Calcio 5 (255) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Maccabi Tel Aviv-RFS

Ore 21.00 Rangers Glasgow-Tottenham – diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 3 (253) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Real Sociedad-Dynamo Kiev – diretta su Sky Calcio 4 (254) e in streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Slavia Praga-Anderlecht