Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isere 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Dopo aver messo in archivio il weekend di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025 è già tempo di pensare ai prossimi impegni. Il Circo Bianco, infatti, farà ritorno dagli Stati Uniti e tornerà nel Vecchio Continente per iniziare il cammino verso gli appuntamenti natalizi.

Per quanto riguarda la Coppa del Mondo maschile si gareggerà in Val d’Isere sulla pista denominata La face de Bellevarde. Quale sarà il programma sulle nevi transalpine? Con le gare si partirà nella giornata di sabato 14 dicembre con il gigante (la prima manche scatterà alle ore 09.30, quindi la seconda sarà di scena alle ore 13.00), mentre domenica 15 si chiuderà il programma con lo slalom (in questo caso prima manche alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00).

Come seguire l’evento in tv? Il della Val d’Isere sarà visibile su Eurosport e Raisport. I canali saranno scelti in base alla programmazione coinvolgendo, eventualmente, anche Rai2. In streaming si potrà seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

Sabato 14 dicembre

Ore 09.30 Prima manche gigante maschile Val d’Isere

Ore 12.30 Seconda manche gigante maschile Val d’Isere

Domenica 15 dicembre

Ore 10.00 Prima manche slalom maschile Val d’Isere

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile Val d’Isere