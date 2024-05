LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti, ma la fuga potrebbe arrivare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Una giornata probabilmente dedicata ai velocisti, ma finora nulla è andato per scontato in questa Corsa Rosa e potrebbe anche andare in porto la fuga.

Saranno 207 i chilometri da Foiano di Val Fortore a Francavilla al Mare. Le difficoltà altimetriche sono praticamente tutte concentrate nella prima parte, con il GPM di terza categoria di Pietracatella (8,4 km al 5,4%). Poi qualche sali e scendi passando per il traguardo volante di Casacalenda e una seconda parte completamente pianeggiante e un arrivo in volata quasi scontato a Francavilla al Mare.

Chiaramente fari puntati in casa Italia su Jonathan Milan, che va a caccia del secondo successo in questo giro. I principali rivali sarà Tim Merlier e Kaden Groves, anche perchè l’olandese Olav Kooij ha dovuto abbandonare la corsa dopo essersi preso un virus. Con lui hanno abbandonato altri velocisti come Max Kanter, Marius Mayrhofer ed Ethan Vernon.

