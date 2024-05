Olimpia Milano-Brescia oggi in tv, gara-2 semifinale Serie A basket: orario, programma, canale, streaming

A 48 ore di distanza da gara-1, Olimpia Milano e Germani Brescia tornano in campo oggi lunedì 27 maggio alle ore 20:45 per la seconda sfida della serie di semifinale scudetto della Serie A di basket 2024 che si sposterà a Brescia per gara-3 in programma mercoledì 29 maggio, sempre alle ore 20:45.

LA DIRETTA LIVE DI OLIMPIA MILANO-BRESCIA DI BASKET DALLE 20.45

Si riparte dal successo non senza sofferenze dei meneghini in gara-1 (95-89), trascinati dai 21 punti di un sempre efficace Johannes Voigtmann e dai 12 di uno Stefano Tonut in grande spolvero oltre alle triple pesanti di capitan Melli nel finale. Per l’EA7 Emporio Armani si tratta di un match quasi decisivo perché in caso di vittoria gli uomini di Ettore Messina si presenterebbero a gara-3 con il primo match-point a disposizione per chiudere la contesa e centrare la finale.

La Germani Brescia proverà sicuramente a rialzare la testa dopo la battuta d’arresto di sabato sera, dove la Leonessa è riuscita ad avvicinarsi nei minuti conclusivi senza però riuscire a piazzare la zampata decisiva per espugnare l’impianto milanese nonostante i 32 punti di Amedeo Della Valle ultimo dei suoi ad arrendersi. Per coach Alessandro Magro la possibilità di impattare nella serie prima di ritornare tra le mura amiche del PalaLeonessa.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago alle ore 20:45. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente su questa sfida tutta lombarda per la Serie A di basket 2024!

Guarda Olimpia Milano-Brescia su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO PLAYOFF SERIE A BASKET 2024 OGGI

Lunedì 27 maggio

Ore 20:45 EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BRESCIA GARA-2 SEMIFINALE SERIE A BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport