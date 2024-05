NBA Playoff 2024, Knicks e Nuggets vincono gara-5 e si portano sul 3-2 contro Pacers e Timberwolves. Jokic e Brunson ancora decisivi

Altra grande notte in NBA per i playoff 2024, con due partite andate in scena (Knicks-Pacers ad Est e Nuggets-Timberwolves ad Ovest) per gara-5 delle semifinali di Conference: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto in queste sfide, dove non sono mancate come sempre le grandi emozioni.

I New York Knicks prevalgono di fronte al pubblico di casa sugli Indiana Pacers per 121-97, si portano avanti 3-2 nella serie ed avranno così a disposizione il match-ball nella prossima gara-6 per chiudere la pratica. Partita subito ad alta intensità con un primo quarto da 38-32, con i padroni di casa in assoluto controllo anche nel secondo parziale (69-54).

Nella ripresa i Knicks non alzano il piede dall’acceleratore e volano a +25 (89-64), con Indiana che non riesce ad invertire la rotta nei 12’ conclusivi: finisce 121-97 al Madison Square Garden, con 44 punti di un Jalen Branson ancora decisivo insieme alla doppia doppia di Josh Hart con 18 punti ed 11 rimbalzi – 22 punti di Pascal Siakam e 16 di Miles Turner tra le fila dei Pacers, che non possono fallire la prossima partita per provare a portare la serie a gara-7.

Anche i Denver Nuggets rispettano il fattore campo, vincendo per 112-97 contro i Minnesota Timberwolves e guadagnandosi così la possibilità di centrare le finali della Western Conference in caso di successo in gara-6. Match equilibrato dopo 12’ (28-26), con i Nuggets che mantengono due possessi pieni di vantaggio prima dell’intervallo lungo (50-44). Al rientro dagli spogliatoi i Timberwolves mettono la freccia (53-55), salvo subire l’immediata reazione di Denver che va a +14 alla terza sirena (88-74).

Nella frazione decisiva la franchigia del Colorado accarezza anche il +20 (98-80), con Minnesota che non riesce ad impensierire gli avversari e cerca di limitare il più possibile i danni per il 112-97 con cui i Nuggets si portano sul 3-2 nella serie. Nikola Jokic si prende la copertina con la tripla doppia sfiorata (40 punti, 7 rimbalzi e 13 assist) insieme ai 18 punti di Aaron Gordon ed i 16 equamente divisi tra Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope, con Karl-Anthony Towns top scorer dei Timberwolves con 23 punti – 18 punti ed 11 rimbalzi per Rudy Gobert e 18 punti per Anthony Edwards.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Eastern Conference

New York Knicks-Indiana Pacers 121-91 (Knicks Avanti 3-2 nella serie)

Western Conference

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 112-97 (Nuggets avanti 3-2 nella serie)