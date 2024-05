Basket: Cecilia Zandalasini ufficialmente di ritorno in WNBA, resta nel roster delle Minnesota Lynx

Ritorna in WNBA, e debutterà peraltro stanotte, Cecilia Zandalasini. Le Minnesota Lynx, infatti, dopo la preseason, hanno deciso di tenerla a roster: tornerà a indossare il numero 9, quello che aveva avuto nelle prime due avventure oltreoceano, quelle del 2017 e 2018.

In pratica, la terza stagione americana di Zanda è ora realtà. E inizierà contro le Seattle Storm, alle 4 di stanotte. Un impegno indubbiamente non facile, anche se l’ultima stagione della franchigia gialloverde le ha viste non arrivare ai playoff.

Non nella squadra, invece, Dorka Juhasz (che deve ancora finire la stagione con il Famila Schio) e Sika Konè, per ragioni personali. Alle Lynx ci sono altre stelle viste in Europa, da Olivia Epoupa a Kayla McBride passando per Napheesa Collier.

Del roster del 2018, ricco di forza e allenato allora come oggi da Cheryl Reeve, non è fondamentalmente rimasta più nessuna, chi per ritiri, chi perché ha cambiato aria. La più esperta in tema di WNBA è McBride seguita da Courtney Williams (10 anni una, 8 l’altra); molte sono a quota 5 stagioni vissute.