NBA, i risultati della notte: New York e Indiana in semifinale di conference, gare-6 da sorrisi con Philadelphia e Milwaukee

Nottata proficua per New York Knicks e Indiana Pacers ai playoff NBA. Destino in comune per le squadre di Tom Thibodeau e Rick Carlisle: entrambe chiudono a gara-6 le proprie serie rispettivamente con Philadelphia 76ers e Milwaukee Bucks e si sfideranno per un posto alle finali di Conference dalla notte tra il 6 ed il 7 maggio.

Gara 6 combattuta per la squadra della Grande Mela, che inizia a marce altissime al Wells Fargo Center toccando anche il +22 nel corso del primo quarto con il solito Jalen Brunson, che alla fine sarà il migliore con 41 punti e 12 assist, ma piano piano i padroni di casa escono fuori, trascinati da un Joel Embiid da 39 punti e 13 rimbalzi. La partita diventa punto a punto, a sparigliare le carte nel finale ci pensa la tripla top on the key di Josh Hart (16 e 14 rimbalzi) prima dello stillicidio dei tiri liberi ed il tentativo disperato di Buddy Hield che si rivela un mattone per il 115-118 finale. Quintetto tutto in doppia cifra per New York, ormai titolare di una rotazione a sette uomini. Dall’altra parte ci sono Hield a 20, Maxey e Oubre a 17 e Batum a 16, ma non basta per evitare una sconfitta al primo turno che in pochi immaginavano a inizio anno.

Molto meno da segnalare invece nell’altro match di serata con Indiana che ha dominato contro i Bucks, che hanno ritrovato Damian Lillard (28 per lui) ma a cui non è bastato per ribaltare un’inerzia che andava da tempo verso Indianapolis. Dopo una partenza a rilento i Pacers riescono a macinare gioco agli ordini di Tyrese Haliburton, che chiude a 17 punti e 10 assist, ma poi a prendersi la scena sono i due che non ti aspetti dalla panchina, Obi Toppin con 21 e 8 rimbalzi e TJ McConnell a 20 con 9 assist per un comodo 120-98 che chiude la serie. Per i Bucks Lillard ed i ventelli di Brook Lopez e Bobby Portis hanno provato a non far rimpiangere l’assenza di Giannis Antetokounmpo, che è solo una parziale giustificazione per quanto fatto: innegabile che, dall’arrivo di Doc Rivers in panchina al posto di Adrian Griffin, le cose siano inevitabilmente peggiorate. Si chiude anche la corsa di Danilo Gallinari con un solo punto in nemmeno quattro minuti.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Philadelphia 76ers-New York Knicks 115-118 (New York vince la serie 4-2)

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks 120-98 (Indiana vince la serie 4-2)