NBA, i risultati della notte (28 maggio): Boston non dà scampo a Indiana, chiude la serie 4-0 e va alle finals

Si è conclusa questa notte la prima finale di conference NBA con i Boston Celtics che in casa degli Indiana Pacers avevano a disposizione il primo match point. Avanti già 3-0 nella serie, i Celtics non hanno dato scampo a Indiana e con un nuovo successo di misura hanno chiuso il discorso e staccato il biglietto per le finali Nba. Ecco come è andata.

Ancora una volta Boston vince in rimonta e anche una volta lo fa negli ultimi secondi, con la tripla di Derrick White a 43” dalla sirena a riportare avanti i Celtics in un match che Indiana sembrava poter finalmente portare a casa. Poi arriva il tiro sbagliato di Nembhard, che da oltre l’arco non trova il pareggio, e per Boston è il momento di festeggiare le 23esime finals raggiunte nelle storia.

Il match ha visto nel primo tempo Boston provare a scappare, ma Indiana ha richiuso ogni volta il gap, per poi provare a fare lei la partita nella ripresa. Ma, come detto, a 2’40” dalla sirena è arrivato il pareggio con il canestro di Jaylen Brown e, poi, a 43” la tripla vincente di White. E se Brown è stato anche il top scorer del match con 29 punti, da evidenziare la prestazione, ancora una volta, di Jayson Tatum che sfiora la tripla doppia con 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist.

I RISULTATI DELLA NOTTE (28 MAGGIO)

Indiana Pacers – Boston Celtics 102-105