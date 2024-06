NBA Finals 2024, orgoglio Dallas. I Mavs demoliscono Boston e restano vivi

Dallas riesce a portare le Finals Nba a gara-5 e lo fa battendo nettamente i Boston Celtics dopo tre ko consecutivi. Per i Mavericks un netto 122-84 che significa allungare la serie almeno di un match e rinviare tutto a martedì, quando le due formazioni torneranno in campo, questa volta però a Boston.

Match a senso unico, basti pensare che Luka Doncic ha segnato 25 dei suoi 29 punti nel primo tempo, in una partita dove Dallas ha chiuso i primi 12 minuti sul +12, è andato all’intervallo sul +26 e ha messo nel ghiaccio il match a fine terzo quarto sul +38. 38 come il distacco alla sirena, con i Mavs che hanno toccato anche il +48, ovvero il gap più alto mai visto in un match delle finals Nba.

La sconfitta fa male ai Celtics, sia per il punteggio, sia perché ha chiuso una striscia di 10 vittorie consecutive nella post season e ha impedito a Boston di essere la prima squadra nella storia a vincere sia le finali di conference sia le finals con un 4-0. E per capire le difficoltà di Boston questa notte bastano i numeri. Jayson Tatum è stato il top scorer con 15 punti, Sam Hauser ne ha messi a referto 14, mentre hanno inciso pochissimo sul match Jaylen Brown e Jrue Holiday, entrambi fermi a 10 punti.

Dall’altra parte, invece, come detto ci sono stati i 29 punti di Luka Doncic, con anche 5 assist, ma anche i 21 punti di Kyrie Irving, con 6 assist, con entrambi i giocatori fuori dalle rotazioni nel quarto quarto. Nel garbage time sono arrivati, invece, i 15 punti di Tim Hardaway Jr., mentre Dereck Lively II porta a casa una doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi.