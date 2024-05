NBA, Edwards fa il supereroe, Minnesota evita lo sweep. Dallas, appuntamento con le Finals rimandato

I Minnesota Timberwolwes si tengono ancora in vita. La squadra di Chris Finch riesce ad allungare la serie delle NBA Western Conference Finals contro i Dallas Mavericks grazie al successo per 100-105 nell’impianto texano dell’American Airlines Center, costringendo dunque Doncic e compagni a gara-5 in Minnesota, facendo così svanire l’eventualità del doppio sweep nelle finali di Conference.

Così come le altre sfide di questa serie, si è vissuta una gara equilibrata dall’inizio alla fine, con i Timberwolves che entrano negli ultimi minuti in vantaggio grazie anche ad Anthony Edwards, che fa il bello ed il cattivo tempo in attacco. Si arriva agli ultimi minuti ed è proprio AntMan a quasi chiudere i giochi per il 103-97 a 38” dal termine, ma poco dopo Doncic si inventa una tripla con fallo da antologia. Purtroppo per lui il libero è sbagliato e così Minnesota può chiudere i conti con una rimessa ben disegnata che porta ai due punti di Naz Reid che chiudono la contesa.

Dicevamo di Edwards, che ha sfiorato la tripla doppia con 29 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ma arrivano finalmente segnali di vita da Karl-Anthony Towns: per lui 25 punti con 9/13 al tiro e 4/5 da tre punti. Per Dallas non basta il solito Luka Doncic, che scrive la nona tripla doppia ai playoff (raggiungendo Wilt Chamberlain) con 29 punti, 15 rimbalzi e 10 assist ma con 7/21 al tiro, lo sloveno oggi non trova conforto in Kyrie Irving, autore di 16 punti con 6/18 al tiro. Proprio la mancanza di un sidekick condanna oggi la franchigia texana.

La serie adesso torna a Minneapolis per gara-5 che si giocherà nella notte tra giovedì e venerdì. I Mavericks vedono comunque vicine le Finals, una rimonta da 0-3 non è mai avvenuta nella storia. E intanto i Boston Celtics osservano interessati e con la possibilità di recuperare al meglio le energie.