NBA, i risultati della notte (8 maggio): Boston e Oklahoma non steccano la prima. Gilgeous-Alexander spegne i Mavs

Nuova notte di playoff negli USA e in Nba sono iniziate le semifinali di conference per quattro squadre. Da un lato i Boston Celtics hanno ospitato i Cleveland Cavaliers, dall’altro gli Oklahoma City Thunder hanno iniziato la loro serie contro i Dallas Mavericks. Ecco come è andata.

Netta vittoria per i Boston Celtics che superano i Cleveland Cavaliers 120-95. Un match sempre in controllo dei padroni di casa che, però, è nel quarto quarto che scappano definitivamente via, lasciando ai Cavs poco più che le briciole. E se ci si aspetta tra i protagonisti di vedere i nomi di Jaylen Brown e Jayson Tatum, che infatti hanno chiuso rispettivamente con 32 punti e con 18 punti e 11 rimbalzi, a dare spettacolo è stato Derrick White, che ha chiuso con 25 punti, ma soprattutto con 7/12 da oltre l’arco.

Netta vittoria anche per gli Oklahoma City Thunder che battono i Dallas Mavericks con un rotondo 117-95. Match in grande equilibrio per tutto il primo tempo e l’inizio del terzo quarto, con Kyrie Irving e Luka Doncic a tenere i Mavs in partita, ma da metà terzo quarto è OCT a prendere in mano il pallino e scappare via, cancellando Dallas da gara-1. E protagonista assoluto è Shai Gilgeous-Alexander che sfiora una tripla doppia con 29 punti, 9 assist e 9 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (8 MAGGIO)

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers 120-95

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 117-95