NBA, i Dallas Mavericks in finale ad ovest: Oklahoma City battuta in una gara 6 thrilling

Scossone ad ovest nei playoff NBA. Solo una partita prevista questa notte nella post season della lega americana, con i Dallas Mavericks che concretizzano l’upset contro gli Oklahoma City Thunder, testa di serie numero 1 della Western Conference, e volano in finale, in attesa della vincente della serie tra i Denver Nuggets campioni in carica e i Minnesota Timberwolves.

All’American Airlines Centre è una partita bella ed emozionante fino agli ultimi secondi. Seppur il primo tempo sembrava sorridere agli ospiti, che con la loro solita leggerezza in campo iniziavano a scavare un bel solco in proprio favore, trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander e toccando anche il +17 all’inizio del terzo quarto (75-58). Ma Dallas non è doma e con un Luka Doncic che si inventa un tiro più difficile dell’altro torna a contatto.

Il finale è in volata, si decide tutto nell’ultimo minuto. A venti secondi dalla sirena finale l’alley oop di Gilgeous-Alexander per Chet Holmgren disegna il +1 OKC, ma Dallas pesca dal mazzo un fallo sul tiro da tre punti della disperazione di P.J. Washington a poco più di due secondi dalla fine, seppur il replay non pare dar ragione agli arbitri. L’ex Charlotte segna i primi due per il sorpasso, poi sbaglia volontariamente il terzo, con il tiro della disperazione di Jalen Williams che non viene accolto dagli dei del basket per il 117-116 finale.

Ennesima tripla doppia per Luka Doncic, che finisce a 29 punti (con soli 15 tiri), 10 assist e 10 rimbalzi. Kyrie Irving accompagna con 22 punti, stesso picco dell’inatteso Derrick Jones jr. mentre dalla panchina ci sono i 12 punti e i 15 rimbalzi di Derek Lively. Ad OKC non bastano i 36 di Gilgeous-Alexander, i 22 di Williams e i 21 di Holmgren: dalla panchina arrivano solo 15 punti con cinque effettivi, tra cui i soli due di Josh Giddey.