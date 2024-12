NBA, i risultati della notte (2 dicembre): i Cavaliers battono i Celtics, tripla doppia di Wembanyama decisiva per gli Spurs. Bene Lakers e Mavericks, Nuggets ko

Altra notte da mandare in archivio quella completata da poco in NBA, con dieci partite andate in scena tra la tarda serata italiana di ieri domenica 1° dicembre e le prime ore di oggi lunedì 2: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Affermazione casalinga dei Memphis Grizzlies (14-7) sugli Indiana Pacers (9-12) per 136-121 con 25 punti e 8 rimbalzi di Jaren Jackson Jr. e 19 punti di Ja Morant – 19 punti di Bennedict Mathurin per i Pacers. Blitz esterno degli Orlando Magic (15-7) contro i Brooklyn Nets (9-12) col punteggio di 92-100 grazie ai 20 punti di un sempre efficace Franz Wagner ed i 16 di Kentavious Caldwell-Pope – 26 punti di Cam Johnson e 20 di Dennis Schröder tra i Nets. Rispettano il fattore campo i Toronto Raptors (6-15) prevalendo sui Miami Heat (9-9) per 119-116 con 37 punti di RJ Barrett e la tripla doppia sfiorata da Scottie Barnes (23 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) mentre ai vice-campioni del 2023 non bastano i 31 punti di Tyler Herro e la doppia doppia (13 punti e 20 rimbalzi) di Bam Adebayo ad evitarei l ko.

Vincono al Madison Square Garden i New York Knicks (12-8) contro i New Orleans Pelicans (4-17) per 118-85: decisivi Mikal Bridges con 31 punti e Karl-Anthony Towns che mette a referto 14 punti e 19 rimbalzi, con CJ McCollum miglior realizzatore dei Pelicans con 13 punti al pari di Brandon Boston Jr. Vincono in casa anche i Cleveland Cavaliers (18-3) contro i Boston Celtics (16-4) per 115-111 con 35 punti di Donovan Mitchell e 22 di Darius Garland – ai detentori del titolo non bastano i 33 punti di Jayson Tatum e i 24 punti di Payton Pritchard per ribaltare l’inerzia del match. Gli Houston Rockets (15-6) piegano la resistenza degli Oklahoma City Thunder (15-5) col punteggio di 116-115 con 38 punti di Fred VanVleet e 20 punti e 14 rimbalzi di Alperen Sengun.- 32 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 22 di Jalen Williams con la doppia doppia di Isaiah Hartenstein (19 punti e 13 rimbalzi) tra le fila degli ospiti.

I Los Angeles Lakers (12-8) battono a domicilio gli Utah Jazz (4-16) per 104-105 grazie alla doppia doppia segnata da LeBron James (27 punti e 14 assist) e da Anthony Davis (33 punti e 11 rimbalzi), con Lauri Markkanen top scorer dei Jazz con 22 punti. Successo fuori casa anche dei San Antonio Spurs (11-9) a Sacramento contro i Kings (9-12) per 125-127 grazie alla tripla doppia di uno scatenato Victor Wembanyama (34 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) – 21 punti di Devin Vassell subentrato dalla panchina, con 28 punti di DeMar DeRozan e 23 di De’Aaron Fox tra i californiani. Fanno saltare il fattore campo anche i Dallas Mavericks (13-8) contro i Portland Trail Blazers (8-13) per 131-137: Luka Doncic accarezza la tripla doppia (36 punti, 7 rimbalzi e 13 assist) con 28 punti di Quentin Rimes, mentre per i Trail Blazers il miglior realizzatore è Anfernee Simons con 27 punti. Nel match che completava la notte NBA i Los Angeles Clippers (13-9) vincono contro i Denver Nuggets (10-8) per 126-122 grazie ai 39 punti, 9 rimbalzi e 11 assist di James Harden – Nikola Jokic piazza l’ennesima tripla doppia (28 punti, 14 rimbalzi e 11 assist) ma non basta ai Nuggets.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers 136-121 (giocata il 1° dicembre)

Brooklyn Nets-Orlando Magic 92-100 (giocata il 1° dicembre)

Toronto Raptors-Miami Heat 119-116

New York Knicks-New Orleans Pelicans 118-85

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 115-111

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 119-116

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 104-105

Sacramento Kings-San Antonio Spurs 125-127

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 131-137

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 126-122