NBA Playoff 2024: Doncic e Irving trascinano i Mavericks, battuti i Timberwolves in gara-1 della finale di Western Conference

I Dallas Mavericks conquistano gara-1 della finale di Western Conference contro i Minnesota Timberwolves. Salta subito il fattore campo: 105-108 il punteggio finale di un incontro equilibratissimo, che ha però in Luka Doncic e Kyrie Irving i mattatori con 33 e 30 punti rispettivamente. In doppia cifra per i T’Wolves vanno in sei (sugli otto nella rotazione), ma nonostante i 24 punti di Jalen McDaniels e i 19 con 11 rimbalzi di Anthony Edwards la questione non si risolve con successo.

Una partita, questa, che non ha mai avuto veri padroni. Anzi, per sette volte ci sono state parità; in 14 occasioni, poi, la leadership cambia. Il tutto nonostante un primo quarto da 33-27 per Minnesota, che però Dallas è in grado di tenere perfettamente. Il vero protagonista, in casa Mavericks, di tutta la prima metà di gara è Irving, mentre dall’altra parte Karl-Anthony Towns fatica parecchio (16 punti alla fine, ma anche un’interferenza fischiata a suo sfavore con 1’41” da giocare che avrebbe potuto cambiare molto; Dallas era avanti 102-104).

Si spegne invece del tutto nell’ultimo quarto Evans, che sparisce dalla partita nel momento in cui ci entra Doncic, che realizza 15 punti proprio nei 12 minuti conclusivi. E c’è un dato particolare per i Mavericks, storicamente in serie molto negativa nelle gare d’apertura delle serie di playoff dal 2021. Questa, infatti, è la loro seconda vittoria in gara-1 in una serie di postseason a fronte di 12 sconfitte proprio dall’anno citato.

In ogni caso, un verdetto dalle due gare-1 è arrivato: non ci sarà nulla di semplice in queste finali di Conference, come si è anche potuto vedere in gara-1 tra Boston Celtics e Indiana Pacers. Saranno proprio queste due franchigie a ripresentarsi sul parquet stanotte per gara-2 dopo un’apertura da overtime.