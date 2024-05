Motocross, GP Francia 2024: programma, orari, tv, streaming MX2 e MXGP

Prosegue senza soluzione di continuità il Mondiale 2024 di motocross. Dopo il GP di Galizia si disputerà infatti questa settimana il GP della Francia, settimo appuntamento per ciò che concerne le classi MXGP e MX2.

In MX2 i fari saranno chiaramente puntati su Andrea Adamo che, dopo la brillante prestazione in terra iberica, andrà a caccia di risultati importanti per avvicinarsi ulteriormente al gruppetto di testa.

In MXGP proseguirà invece il vìs-a-vìs tra Jorge Prado e Tim Gajser, distanti solo due punti nella classifica piloti, con Romain Febvre candidato numero uno per mettere il bastone tra le ruote ai due litiganti.

Di seguito il programma con gli orari completi e la programmazione del weeend. Il GP della Francia sarà trasmesso, previa conferma, sui canali lineari di Eurosport, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale (solo per le gare della MXGP).

CALENDARIO GP FRANCIA 2024 MOTOCROSS OGGI

Sabato 18 maggio

10:30 Prove libere MX2

11:00 Prove libere MXGP

13:40 Prove cronometrate MX2

14:15 Prove cronometrate MXGP

16:35 Qualifying Race MX2

17:25 Qualifying Race MXGP

Domenica 19 maggio

10:25 Warm-up MX2

10:45 Warm-Up MXGP

13:10 Gara-1 MX2

15:15 Gara-1 MXGP

16:10 Gara-2 MX2

17:10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP FRANCIA 2024 MOTOCROSS OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Eurosport 2 HD (collegamento dalle 13.25 per gara 1 MX 2).

Diretta streaming: su mxgp-tv.com, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: su OA Sport, solo per le gare della MXGP.