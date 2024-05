Motocross, Prado svetta anche in gara-2 e fa doppietta nel GP di casa. Bene Guadagnini e Bonacorsi

Jorge Prado completa il weekend perfetto nella sua città natale sul crossodromo di Lugo, vince anche gara-2 (dopo la Qualifying Race del sabato e gara-1) e si aggiudica a punteggio pieno il Gran Premio di Galizia 2024, sesto appuntamento stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Il fuoriclasse spagnolo, grazie ai 60 punti raccolti tra ieri e oggi, si riprende inoltre la tabella rossa di leader del campionato.

Il campione iridato in carica ha dettato legge nella seconda manche conquistando l’holeshot con il suo consueto scatto bruciante in partenza e conservando la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Bella rimonta dopo uno start non impeccabile per il fenomeno olandese della KTM Jeffrey Herlings, che ha approfittato anche della caduta dello sloveno Tim Gajser (poi 3°) sulla Honda per agguantare nel finale la piazza d’onore.

Quarto con la Kawasaki il francese Romain Febvre, che ha preceduto al traguardo la Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff, la Kawasaki dello svizzero Jeremy Seewer e la Yamaha del neerlandese Calvin Vlaanderen. Buona prestazione sul fronte italiano per Mattia Guadagnini, 8° e in crescita dopo il lungo stop di inizio anno per infortunio, e per il rookie Andrea Bonacorsi, 11°.

Al termine del round galiziano, Prado torna leader della generale con un vantaggio di 2 punti su Gajser, 31 su Febvre, 52 su Herlings e 81 su Jonass.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP GALIZIA MXGP 2024

1 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:04.763 0.000 51.850 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:07.643 2.880 51.777 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:14.873 10.110 51.594 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:23.560 18.797 51.377 18

5 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:28.260 23.497 51.260 16

6 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:33.485 28.722 51.131 15

7 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 34:45.864 41.101 50.828 14

8 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:58.518 53.755 50.521 13

9 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:06.265 1:01.502 50.336 12

10 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct Honda MXGP Honda 35:09.230 1:04.467 50.265 11

11 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:12.203 1:07.440 50.194 10

12 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:15.101 1:10.338 50.125 9

13 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 35:20.185 1:15.422 50.005 8

14 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 35:21.274 1:16.511 49.979 7

15 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 35:34.548 1:29.785 49.669 6

16 919 WATSON, Ben GBR ACU MRT Racing Team Beta Beta 35:39.763 1:35.000 49.548 5

17 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:40.494 1:35.731 49.531 4

18 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 35:45.550 1:40.787 49.414 3

19 811 STERRY, Adam GBR ACU Schmicker Racing KTM 34:24.795 -1 Lap 48.644 2

20 692 VALENTIN, Ander ESP RFME Yamaha 34:25.283 0.488 48.633 1

21 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 34:52.520 27.725 48.000 0

22 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:18.734 53.939 47.406 0

23 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 34:11.598 -2 Laps 46.237 0

24 121 BODEGA GOMEZ, Lucas ESP RFME GASGAS 35:39.405 1:27.807 44.339 0

25 278 VERMIJL, Thomas BEL FMB Becker Racing GASGAS 35:42.365 1:30.767 44.278 0

26 6 PATUREL, Benoit FRA FFM De Baets Yamaha MX-TeamYamaha 18:21.646 -10 Laps 45.586 0