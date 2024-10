Motocross, gli italiani in arrivo in MX2 nel 2025. Le novità in MXGP

Da poco si è esaurito il Mondiale motocross 2024 con il classico appuntamento del Motocross delle Nazioni ed è tempo di pensare al 2025. Molto attivo il mercato piloti sia per quanto riguarda la classe MXGP che per quanto concerne la MX2, ma soprattutto una grandissima novità.

Ci sarà infatti grandissima curiosità per accogliere la Ducati Corse Motocross: finalmente ci sarà un Team Ducati in MXGP. La coppia sarà formata da Jeremy Seewer e da Mattia Guadagnini che saluterà la Husqvarna. In KTM invece ci sono già delle certezze: Jeffrey Herlings in MXGP affiancato da Lucas Coenen che verrà promosso dalla MX2, mentre nella seconda classe ci saranno Andrea Adamo, Sacha Coenen, Simon Langenfeldere Marc-Antoine Rossi.

In Husqvarna resta in sella il campione del mondo MX2 Kay de Wolf al fianco di Liam Everts, mentre in Honda in MXGP ci saranno ancora Tim Gajser e Ruben Fernandez, in MX2 invece confermato Ferruccio Zanchi e al suo fianco ci potrebbe essere il campione italiano MX2, Valerio Lata.

In Fantic sono confermati i primi due piloti, Glenn Coldenhoff e Brian Bogers. Si dovrebbe aggiungere una terza moto e questa andrebbe al nostro Andrea Bonacorsi che sarebbe quindi promosso dalla MX2. Confermato anche il team Marchetti Beta, che dovrebbe schierare come piloti Ivo Monticelli e Ben Watson.