Marcell Jacobs: “Giornata griglia per 4 centesimi, sensazioni migliori: serve tempo, ci divertiamo agli Europei”

Marcell Jacobs ha corso in 10.03 a Oslo (Norvegia), dove è andata in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha compiuto un importante passo in avanti dopo il pessimo 10.19 di Ostrava, uscendo bene dai blocchi di partenza e migliorando sul lanciato, anche se negli ultimi dieci metri si è un po’ bloccato. La gara è stata vinta dal sudafricano Akani Simbine in 9.94.

Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Quei quattro centesimi di troppo (quelli che lo separano da una prestazione sotto i dieci secondi, n.d.r.) mi hanno reso la giornata un po’ più griglia. Sono abbastanza soddisfatto perché è stata un’altra gara rispetto a Ostrava, le sensazioni sono migliori e posso limare. La fase di transizione non mi è paciuta tantissimo, ma è stata un’altra gara rispetto a tutte le altre: è un punto di partenza e possiamo migliorare“.

Il velocista lombardo ha poi proseguito: “Negli ultimi dieci metri mi sono un po’ indurito per trovare lo spazio che avevo perso, sono contento di quello che è uscito e possiamo fare ancora meglio. Non devo nascondere che dopo il 10.19 ero spaventato, ma l’allenatore mi ha tranquillizzato: è un processo e bisogna dargli tempo, non dobbiamo strafare adesso, è vero che ci sono gli Europei, ma soprattutto ci sono le Olimpiadi“.

L’azzurro ha dato l’appuntamento alla rassegna continentale: “Tra dieci giorni ci potremo divertire, il feeling che ho sentito oggi mi è piaciuto. Lavoreremo su brillantezza e transizione. Ci sarà da divertirsi a Roma con il pubblico“.