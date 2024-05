Marcell Jacobs cresce tra partenza e lanciato: manca il finale, accarezza i 10” e si lancia verso gli Europei

Marcell Jacobs ha compiuto un deciso passo in avanti rispetto all’opaca uscita di due giorni fa a Ostrava (10.19, accendendo un campanello di allarme) e a Oslo (Norvegia) ha firmato il proprio primato stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso in 10.03 con 0,4 m/s di vento a favore, chiudendo in quarta posizione nella sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Sensibile progresso del velocista lombardo, che si era espresso in 10.11 a Jacksonville e in 10.07 a Roma.

Il Messia dell’atletica italiana ha dato l’impressione di essere in crescendo, quando mancano otto giorni agli Europei di Roma. L’uscita dai blocchi di partenza è stata confortante ed è migliorata rispetto ai primi appuntamenti dell’anno: il gesto è cambiato rispetto allo schema degli anni scorsi, ma la sensazione è che l’azzurro stia pian piano facendo suo questo gesto. Il successivo lanciato è risultato buono, almeno fino ai 90 metri, perché poi nel finale si è un po’ indurito nel gesto.

All’allievo di Rana Reider è un po’ mancata la fase di transizione, ma la sensazione è che sia tutto un work in progress, non soltanto in vista della rassegna continentale (dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco) ma soprattutto lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai lontane soltanto un paio di mesi. Serve del tempo per mettere insieme i pezzi del puzzle, occorre avere un po’ di pazienza e fiducia nei confronti di un uomo che ha scritto una pagina leggendaria dello sport tricolore.

La gara è stata vinta dal sudafricano Akani Simbine con il rilevante tempo di 9.94, precedendo il giapponese Abdul Hakim Sani Brown (9.99 per il compagno di allenamento di Jacobs) e il camerunense Emmanuel Eseme (10.01). La notizia della serata è l’infortunio del britannico Jeremiah Azu: il primatista europeo stagionale (9.97) si è stirato e ha chiuso al passo in 11.11, riuscirà a essere in gara settimana prossima a Roma? Potrebbe essere un avversario in meno per Jacobs…