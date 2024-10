Atletica, svelato il calendario della Diamond League 2025: il Golden Gala torna a giugno, scelte le specialità

World Athletics ha svelato il calendario della Diamond League 2025, il massimo circuito internazionale di atletica leggera che toccherà ben quattro Continenti e quindici città tenendo compagnia lungo quattro mesi di fuoco. I primi due appuntamenti saranno in Cina: il 26 aprile a Xiamen e il 23 maggio a Suzhou, per poi trasferirsi in Qatar (Doha, 16 maggio) e in Marocco (Rabat, 25 maggio).

Il Golden Gala tornerà a essere la prima tappa europea e ritroverà la sua consueta collocazione di fine primavera, dopo che quest’anno era slittato a fine agosto perché a giugno si erano disputati gli Europei. Sarà sempre Roma a ospitare l’evento dedicato alla memoria del compianto Pietro Mennea: il 6 giugno si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico, con le grandi stelle italiane pronte a regalare emozioni.

Sono state selezionate anche le discipline del programma nella Capitale: gli uomini si cimenteranno tra 100 metri, 400 metri, 1500 metri, 110 ostacoli, salto in alto, salto in lungo, getto del peso; le donne saranno protagoniste tra 200 metri, 1500 metri, 5000 metri, 400 ostacoli, salto con l’asta, salto triplo, lancio del disco. Dopo l’evento sul suolo italiano, la Diamond League resterà in Europa per le tappe di Oslo (Norvegia, 12 giugno), Stoccolma (Svezia, 15 giugno) e Parigi (Francia, 20 giugno).

Il Circus avrà una parentesi negli USA il 5 luglio (a Eugene), poi riabbraccerà il Vecchio Continente per la volata finale: Monaco (Principato di Monaco, 11 luglio), Londra (Gran Bretagna, 19 luglio), Slesia (Polonia, 16 agosto), Losanna (Svizzera, 20 agosto) e Bruxelles (22 agosto). Le Finali si disputeranno a Zurigo (Svizzera) il 27 e il 28 agosto, ovvero un paio di settimane prima dei Mondiali a Tokyo (13-21 settembre).

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE ATLETICA 2025

26 aprile: Xiamen (Cina)

3 maggio: Suzhou (Cina)

16 maggio: Doha (Qatar)

25 maggio: Rabat (Marocco)

6 giugno: Roma (Italia)

12 giugno: Oslo (Norvegia)

15 giugno: Stoccolma (Svezia)

20 giugno: Parigi (Francia)

5 luglio: Eugene (USA)

11 luglio: Monaco (Principato di Monaco)

19 luglio: Londra (Gran Bretagna)

16 agosto: Slesia (Polonia)

20 agosto: Losanna (Svizzera)

22 agosto: Bruxelles (Belgio)

27-28 agosto (Finali): Zurigo (Svizzera)