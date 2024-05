Lotta, assegnati altri 18 slot per Parigi nel Preolimpico mondiale di Istanbul

La seconda giornata del Preolimpico su base mondiale della lotta in corso ad Istanbul, in Turchia, assegna altri 18 pass, completando la distribuzione delle quote iniziata ieri nella greco-romana ed iniziando quella riservata alla femminile. L’Italia domani cercherà di arpionare con due azzurre i pass riservati alle terze classificate.

Oltre ai quattro azzurri in corsa nello stile libero, infatti, affronteranno i ripescaggi Emanuela Liuzzi nei -50 kg ed Aurora Russo nei -57 kg: le azzurre dovranno vincere il turno di ripescaggio, quindi la finale per il 3°-5° posto, ed infine la sfida con l’altra terza classificata per staccare l’ultima carta olimpica in palio in ogni categoria.

Quest’oggi sono stati assegnati gli ultimi sei pass nella greco-romana, proprio attraverso gli spareggi tra terzi classificati: carta non nominale nei -60 kg a Georgij Tibilov (Serbia), nei -67 kg a Mohamed Ibrahim Elsayed Elsayed (Egitto), nei -77 kg a Zoltán Lévai (Ungheria), nei -87 kg a Arkadiusz Kulynycz (Polonia), nei -97 kg a Uzur Dzhuzupbekov (Kirghizistan), e nei -130 kg a Pavel Hlinchuk (Atleti Individuali Neutrali).

Distribuite, alle vincitrici delle semifinali, anche le prime dodici carte olimpiche nella femminile: posto nazione nei -50 kg per Son Hyang Kim (Corea del Nord) ed Anastasia Blayvas (Germania), nei -53 kg per Mariana Dragutan (Moldavia) e Khulan Batkhuyag (Mongolia), nei -57 kg per Olga Khoroshavtseva (Atleti Individuali Neutrali) e Giullia Oliveira (Brasile), nei -62 kg per Kriszta Tunde Incze (Romania) e Nesrin Bas (Turchia), nei -68 kg per Nisha Nisha (India) e Zhou Feng (Cina), e nei -76 kg per Catalina Axente (Romania) e Yuliana Vasileva Yaneva (Bulgaria).