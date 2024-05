LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2024 in DIRETTA: inizia la serie di semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di GARA-1 di semifinale playoff 2024 di Serie A tra Virtus Bologna (padrona di casa) e Umana Reyer Venezia.

Si apre la serie che designerà la prima finalista (in ordine temporale) del massimo Campionato di basket maschile italiano, che incrocerà la vincente di Olimpia Milano-Germani Brescia, al via sabato 25 maggio alle 20:45. È la prima volta che felsinei e veneti si affrontano in una serie di playoff del massimo campionato italiano. In stagione, bilancio sull’1-1 con la squadra di casa che ha sempre avuto la meglio.

I ragazzi di coach Luca Banchi hanno superato lo scoglio Tortona per 3-2, mentre quelli di Neven Spahija hanno altresì avuto bisogno di gara-5 per superare l’ostica Reggio Emilia. Ricordiamo che anche le semifinali scudetto si giocano al meglio delle 5 partite, mentre la finale sarà al meglio delle 7.

Una contesa che si preannuncia tirata dunque, tra due formazioni che si, erano attese a questo appuntamento ma non hanno convinto fino in fondo nell’avvicinamento. In Gara 1 contro la Virtus, Neven Spahija festeggia anche il traguardo delle 100 panchine in Serie A. Quest’ultimo vorrebbe che Kabengele fosse a disposizione per la partita d’apertura della serie, mentre per la Virtus assenza pesante di Lundberg e quella di Cacok.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live di GARA-1 di semifinale scudetto di Serie A maschile di Pallacanestro tra Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia. Palla a due alle 20:45, vi aspettiamo!