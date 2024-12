Basket, Tortona e Scafati vincono negli anticipi di Serie A

Si sono disputati questa sera due anticipi dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di basket. In campo sono scese Tortona e Venezia, due squadre a caccia di punti per entrare in zona playoff, e Scafati-Pistoia, in uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona salvezza.

Serve una scossa a Tortona e Venezia in questa stagione e il primo shock è firmato Venezia, che nel primo quarto parte fortissimo, con i padroni di casa che non trovano la via del canestro e vedono subito gli ospiti scappare via. Un parziale di 2-17 in poco più di metà quarto e si chiudono i primi 10 minuti sul 12-27. Nel secondo quarto reazione di Tortona che piazza un parziale di 9-0 per rientrare in partita, con tre liberi di Wiltjer a fermare il parziale. Ci prova Tortona, ma Venezia la colpisce in sequenza da oltre l’arco scappando nuovamente via, Negli ultimi 90” del primo tempo, però, sono i canestri da oltre l’arco di Baldasso e Denegri a tenere viva Tortona e si va al riposo con Venezia avanti 39-46.

Torna in doppia cifra il vantaggio di Venezia a inizio ripresa, ma subito due triple riportano Tortona pienamente in partita. Anzi, dopo una lunghissima rincorsa a 2’53” dalla fine del terzo quarto è Kamagate a impattare il match e i padroni di casa passano in vantaggio, con un parziale che vale in poco tempo il +5. Venezia è bloccata in attacco, mentre la squadra di casa chiude il quarto con ben 30 punti all’attivo, quasi quelli segnati in tutto il primo tempo, e si va all’ultimo stop con Tortona avanti 69-63. I piemontesi devono ora gestire il vantaggio minimo, con Venezia che prova a restare in scia, ma Tortona risponde ogni volta e dopo che i veneti tornano a -3, ecco che arriva il break decisivo per i padroni di casa, che allungano sul +8 a 3’ dalla fine. La squadra di Spahija non ha la forza per rispondere e Tortona si impone 89-82, conquistando un successo fondamentale nella corsa playoff.

Servono punti, e pesanti, a Scafati e Pistoia per allontanarsi dalla parte bassa della classifica e sono i toscani i primi a provare ad allungare, ma il match resta equilibratissimo, con Pistoia che tocca anche il +6, ma subito Scafati reagisce e torna sotto, anche se non chiude mai definitivamente il gap fino a 55” dalla fine, quando arriva il libero che fissa il punteggio sul 22-22. Il secondo quarto vede un nuovo, piccolo, strappo di Pistoia che va sul +8 e obbliga i campani a inseguire. Resta, però, in scia Scafati e si va al riposo con Pistoia avanti 38-45.

Pistoia trova la doppia cifra di vantaggio con la tripla di Christon, ma a questo punto è Scafati a trovare un paio di parziali che prima ricuciono in parte il gap, poi con i liberi di Gray la squadra campana impatta il risultato poco dopo metà quarto. Si lotta punto a punto ora, ma è ancora Pistoia ad avere l’ultima parola e andare all’ultimo stop avanti 66-69. Nei primi minuti dell’ultimo periodo, però, Scafati trova un parziale di 10-0 per il sorpasso e l’allungo che rischia di chiudere il discorso. Pistoia, però, non alza bandiera bianca e un contro parziale riporta gli ospiti in vantaggio e si entra nell’ultimo minuto punto a punto. E il canestro di Forrest a 3″ dalla fine impatta il match sull’83-83 e si va ai supplementari. E ancora l’equilibrio domina nell’overtime e servono oltre tre minuti, prima che Gray trovi la tripla del +3 per Scafati. Torna a – 1 Pistoia, Rowan manca il canestro del sorpasso ma quasi sulla sirena Christon trova la tripla del pareggio sul 92-92 e altro overtime. Continua Scafati a fare da lepre, allungando questa volta sul +7. Non molla Pistoia, ma non riesce la rimonta e dopo due supplementari vince Scafati 107-102.