LIVE Trevisan-Putintseva, WTA Roma 2024 in DIRETTA: debutto complicato contro la kazaka

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno del WTA 1000 di Roma tra Martina Trevisan e Yulia Putintseva.

Al via gli Internazionali d’Italia 2024! Si parte con un martedì dedicato all’ultimo turno di qualificazioni maschile e femminile, più 10 incontri di tabellone principale femminile. Ben quattro le azzurre al via nell’orario di gioco di martedì 6 maggio, quella che ci interessa più da vicino è la toscana, che è in cerca di punti preziosi per ritagliarsi un posto nel torneo olimpico di Parigi 2024, che si disputerà al Roland Garros, località che alla nativa di Pontedera evoca i ricordi della semifinale raggiunta proprio nel 2022 nel secondo Slam dell’anno.

L’avversaria è l’ostica kazaka Yulia Putintseva, che nella passata settimana a Madrid è stata capace di arrivare vicinissima ad eliminare Elena Rybakina, numero 3 del mondo. Al momento la nativa di Mosca ma battente bandiera del Kazakhstan è numero 41 delle classifiche WTA, e ciò la rende una delle peggiori giocatrici pescabili al primo turno. Trevisan che, con una vittoria, balzerebbe in 80ª posizione mondiale. Nella “race olimpica” salirebbe in 81ª posizione, ma accorciando comunque in modo netto dalle ultime posizioni valide.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno del WTA 1000 di Roma tra Martina Trevisan e Yulia Putintseva. Prima di loro Lisa Pigato, che aprirà alle 10 sul Centrale contro Shelby Rogers e poi Andreeva-Badosa, che promette scintille.