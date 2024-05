LIVE Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024 in DIRETTA: gara-1 finale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024, torna il derby in finale.

Il derby ligure torna in finale dopo 13 anni. Nel 2011, Pro Recco e Savona si sfidarono per lo scudetto, con la vittoria dei biancocelesti per 2-1. Da allora, Pro Recco ha dominato la pallanuoto mondiale, mentre Savona ha mantenuto un buon livello, conquistando l’Euro Cup nel 2012 e sfiorandone un’altra la scorsa stagione. Con tre nuovi acquisti – Pietro Figlioli, Balazs Erdelyi e Marko Vavic – Savona ha dimostrato grandi potenzialità.

Pro Recco ha chiuso la regular season in testa, con Savona al secondo posto. Ora i biancorossi affrontano i campioni in carica, con entusiasmo e senza pressione, mentre Pro Recco non può permettersi errori dopo aver mancato la Coppa Italia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Pro Recco-Savona, A1 pallanuoto 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:45. Buon divertimento!