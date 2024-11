Pallanuoto femminile, en-plein italiano in Champions League: vincono Roma, Padova e Orizzonte Catania

Serata dedicata alla Champions League femminile: seconda giornata che ha visto tre squadre italiane impegnate in questa competizione e sono arrivate vittorie per tutte e tre le compagini impegnate.

Bel successo in casa per l’Antenore Plebiscito Padova per 15-13 sulle olandesi del Polar Bears. Una partita molto combattuta, vinta dalle ragazze guidate da Stefano Posterivo. Un inizio difficile, subito sotto 0-3 nel primo tempo, ma una grande reazione per ribaltare un match che non si era messo benissimo. Migliori marcatrici sono Carlotta Meggiato e Nikol Zhernessa Muissu, entrambe a tre gol.

Roboante vittoria in trasferta per l’Orizzonte Catania che a Budapest è riuscita a prevalere per 16-12 sulle ungheresi del BVSC-Manna. Approccio subito eccellente per la squadra di Martina Miceli che sono partite forte e si sono poi permesse di gestire nel finale. Migliore marcatrice una super Bronte Riley Halligan che ha realizzato ben sei gol.

Buona infine anche la prova della Roma che ha sconfitto per 11-9 le greche dell’Alimos NAC Betsson. Una partita che è stata in bilico quasi fino alla fine, decisa dall’ottimo terzo tempo giocato dalle giallorosse. Best scorer Sara Centanni con quattro gol.