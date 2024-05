LIVE Musetti-Navone, Challenger Cagliari 2024 in DIRETTA: in palio il titolo e punti pesanti per il ranking

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della finale del Challenger di Cagliari tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone.

Il match si preannuncia molto incerto ed equilibrato. Il giovane argentino è ormai alle porte della top 30 mondiale e, con il gran tennis di contrattacco mostrato nella semifinale di ieri contro Luciano Darderi, potrà dare fastidio all’azzurro. Musetti però ha ritrovato la finale, che mancava da 2 stagioni, una vittoria darebbe il “la” in modo positivo all’accoppiata Roma-Parigi, ormai alle porte. Vincendo il titolo di Cagliari, Musetti si toglierebbe lo sfizio di scalare una posizione issandosi nella giornata di domani 26°.

Sfida che potrebbe tranquillamente essere in un torneo di livello superiore, su questa superficie. Navone, seppur sia un classe 2001, è un giocatore molto efficace sulla terra. Quest’anno ha raggiunto la finale nel 500 di Rio de Janeiro, arrendendosi a Baez, e ha giocato molto bene tutta la tournée sud americana sul rosso. Al momento l’argentino è numero 33 della classifica ATP, se vince oggi è 32°, posizione che gli garantirebbe (se confermata) latesta di serie al Roland Garros.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori, non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della finale del Challenger di Cagliari tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone. Partita al via alle 17:30, salvo ritardi per la finale di doppio, di cui vi aggiorneremo circa lo svolgimento.