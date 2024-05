MotoGP, Martin imprendibile nella Sprint del GP di Francia. Bagnaia parte male, poi si ritira

Jorge Martin completa un sabato fenomenale al circuito Bugatti di Le Mans e, dopo la pole position mattutina, si impone anche nella Sprint del Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Pramac è stato semplicemente perfetto, trovando una partenza impeccabile e scremando il gruppo con un gran ritmo senza commettere errori.

Martinator ha trionfato con un margine di oltre 2″ sul primo degli inseguitori, il connazionale Marc Marquez, protagonista di una rimonta strepitosa dalla 13ma posizione in griglia. L’otto volte campione iridato del Team Gresini si è inventato uno start pazzesco, sfoderando poi un passo solido e approfittando nel finale della caduta di Marco Bezzecchi (mentre era 2°) per conquistare una piazza d’onore molto preziosa.

MM93, con la sua Ducati GP23, ha preceduto al traguardo l’Aprilia di Maverick Viñales per una tripletta spagnola sul podio della Sprint. Quarto con un buon recupero il migliore degli italiani, Enea Bastianini, mentre il suo compagno di squadra del team factory Ducati Francesco Bagnaia si è ritirato dopo un paio di giri in seguito ad una partenza disastrosa e ad un pessimo feeling con la seconda moto (la prima non era a disposizione dopo l’incidente delle qualifiche).

Grazie all’affermazione odierna nella Sprint Race di Le Mans, Martin consolida la sua leadership in campionato allungando a +28 su Bastianini, +29 su Bagnaia, +31 su Acosta, +34 su Viñales, +35 su Marc Marquez, +45 su Miller e +60 su Aleix Espargarò.

CLASSIFICA SPRINT GP FRANCIA MOTOGP 2024

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’49.694 164.6

2 9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’51.974 164.3 2.280

3 7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’53.868 164.0 4.174

4 6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’54.492 163.9 4.798

5 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’57.392 163.5 7.698

6 4 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 19’58.879 163.3 9.185

7 3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 20’00.884 163.0 11.190

8 2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’01.210 163.0 11.516

9 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 20’01.951 162.9 12.257

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20’02.393 162.8 12.699

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 20’03.186 162.7 13.492

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 20’05.272 162.5 15.578

13 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’06.133 162.3 16.439

14 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’06.510 162.3 16.816

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’06.663 162.3 16.969

16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’08.817 162.0 19.123

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 20’13.312 161.4 23.618

18 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 20’17.548 160.8 27.854

Non classificati

72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 13’44.523 164.4 4 laps

42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 9’19.746 161.4 7 laps

36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 7’13.463 139.0 9 laps

1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 5’18.836 141.7 10 laps