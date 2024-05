MotoGP, orari warm-up e gara GP Francia 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domenica 12 maggio è in programma al circuito Bugatti di Le Mans il Gran Premio di Francia 2024, valevole come quinto capitolo stagionale del Motomondiale. Grande curiosità in MotoGP per seguire un possibile nuovo scontro diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia in ottica titolo iridato, ma attenzione ad alcuni outsider e soprattutto alla variabile meteo.

Il rischio pioggia non è infatti scongiurato per la giornata di domani, anche se le ultime previsioni sembrano incoraggianti. Martin in ogni caso parte dalla pole position proprio davanti a Bagnaia e all’Aprilia di Maverick Viñales, mentre in seconda fila scatteranno Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e l’Aprilia di Aleix Espargarò. Fari puntati sulla rimonta di Enea Bastianini e Marc Marquez dal 10° e 13° posto.

Le tre gare del Motomondiale a in Francia verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it (gratis), Sky Go e Now TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della domenica di Le Mans.

CALENDARIO GP FRANCIA MOTOGP 2024

Domenica 12 maggio

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Le Mans (Francia) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tranne il warm-up), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tranne il warm-up), Sky Go, Now TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.