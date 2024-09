Judo, Italia sul podio con Giovanni Esposito e Leonardo Casaglia nel day-2 del Grand Prix di Zagabria

Buone notizie per i colori azzurri al termine della seconda giornata del Grand Prix di Zagabria 2024, primo evento del World Tour di judo in calendario dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Dopo un day-1 avaro di soddisfazioni, l’Italia ha infatti archiviato quest’oggi due piazzamenti sul podio con Giovanni Esposito nei -73 kg e Leonardo Casaglia nei -81 kg.

Esposito si è fermato ad un passo dal suo primo trionfo della carriera nel circuito maggiore (dopo altri tre secondi posti tra Grand Prix e Grand Slam), cedendo in finale all’ungherese Daniel Szegedi per ippon dopo aver sconfitto in precedenza il canadese Yanis Hachemi, il giapponese Ryuga Tanaka, l’israeliano Yehonatan Elbaz ed il georgiano Bachana Bolkvadze.

Miglior risultato nel World Tour invece per Casaglia, che sale per la prima volta sul podio nel massimo circuito internazionale a 27 anni imponendosi sul magiaro Botond Toth nella finale con in palio la terza moneta. Esclusi dal Final Block tutti gli altri judoka italiani impegnati oggi sui tatami della capitale croata: out al primo turno Carola Paissoni (63 kg), Ludovica Franzosi (70 kg), Gabriele Sulli (73 kg) e Vincenzo Pelligra (81 kg), mentre Giorgia Stangherlin ha vinto un incontro al debutto nella nuova categoria di peso (70 kg) perdendo poi con la giapponese Shiho Tanaka.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Zagabria 2024 di judo:

-63 kg F

1 Yamaguchi (Jpn)

2 Deketer (Fra)

3 Silva (Bra) e Oberan (Cro)

-70 kg F

1 Vermeer (Ned)

2 Kogan (Isr)

3 Tanaka (Jpn) e Cvjetko (Cro)

-73 kg M

1 Szegedi (Hun)

2 Esposito (Ita)

3 Batchaev (Bel) e Klacar (Cro)

-81 kg M

1 Sterpu (Mda)

2 Falcao (Bra)

3 Aregba (Fra) e Casaglia (Ita)