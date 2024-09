Judo, seconda giornata negativa per l’Italia agli Europei Junior di Tallinn

Va in archivio senza soddisfazioni per i colori azzurri la seconda giornata dei Campionati Europei Junior 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Unibet Arena di Tallinn (Estonia). Dopo un day-1 molto positivo, in cui sono arrivate ben tre medaglie (1-1-1) e due quinti posti, quest’oggi la Nazionale italiana non ha portato nessun atleta al Final Block pomeridiano restando dunque distante dalla zona podio.

Sara Corbo, seconda testa di serie del seeding e n.3 del ranking mondiale junior nei -63 kg, è uscita di scena al debutto perdendo per ippon al Golden Score contro la rivelazione tedesca Sara-Joy Bauer, che ha poi dimostrato la sua qualità anche successivamente arrivando fino in fondo e conquistando il titolo continentale. Out al primo turno nei -70 anche Serena Ondei, battuta per ippon dalla teutonica Tanja Gruenewald.

Passando al settore maschile, nei -73 kg Fabrizio Esposito si è fermato agli ottavi con il georgiano Mate Beruashvili mentre Manuel Parlati (5° quest’anno al Grand Slam di Antalya) ha perso subito con il cipriota Christos Dimitriadi. Una vittoria ed una sconfitta infine nei -81 kg per Davide Esposito, eliminato ai sedicesimi dal serbo Boris Rutovic.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata degli Europei Junior 2024 di judo:

-63 kg F

1 Bauer (Ger)

2 Geilen (Ned)

3 Auchecorne (Fra) e Skalska (Cze)

-70 kg F

1 Fohouo (Sui)

2 Darbes-Takam (Fra)

3 Gruenewald (Ger) e Andric (Srb)

-73 kg M

1 Galandarzade (Aze)

2 Gospodinov (Bul)

3 Skerlev (Bul) e Rybin (Esp)

-81 kg M

1 Shukurov (Aze)

2 Loladze (Geo)

3 Javakhishvili (Geo) e Tsurkan (Ukr)