Follia al Giro d’Italia! Una tifosa rischia di far cadere Ganna alla prima curva della cronometro!

Filippo Ganna ha rischiato di cadere alla prima curva della cronometro del Giro d’Italia 2024. Il fuoriclasse piemontese, tra i grandi favoriti per la vittoria della settima tappa (40,6 km da Foligno a Perugia: primi 34 chilometri pianeggianti, ultimi 6,6 km in salita con i primi 1300 metri all’11% di pendenza), è sceso dalla pedana di partenza alle ore 14.37 e dopo pochi istanti ha dovuto fare i conti con una tifosa indisciplinata che è andata vicinissima al farlo finire per terra.

Il due volte Campione del Mondo delle prove contro il tempo si è avvicinato alle transenne, in modo da impostare al meglio la curva seguente e rilanciare rapidamente l’andatura. Proprio in quel frangente, però, una spettatrice ha fatto sporgere troppo una mano e ha pesantemente toccato il braccio sinistro del ciclista della Ineos Grenadiers. Filippo Ganna ha perso per un istante il controllo dell’anteriore della propria bicicletta e ha rischiato di cadere, ma con grande prontezza di riflessi è riuscito a rimanere in sella.

Il campione italiano delle prove contro il tempo non ha sostanzialmente perso secondi preziosi, ma sicuramente ha avuto un attimo di paura: se fosse finito per terra avrebbe dovuto salutare la ambizioni di successo in terra umbra. Filippo Ganna si è dimostrato contrariato e ha infatti scosso la testa per l’episodio accaduto, poi ha imboccato la curva e ha ripreso di forza la propria andatura. Di seguito il VIDEO della tifosa che ha rischiato di fare cadere Filippo Ganna nella cronometro del Giro d’Italia.

VIDEO TIFOSA RISCHIA DI FARE CADERE GANNA