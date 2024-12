Ciclismo, Antonio Tiberi si lancia verso il 2025: “Voglio migliorare. Punto al Giro e alla riscossa al Mondiale”

Antonio Tiberi chiude un 2024 decisamente importante e si presenta alle porte del 2025 con il chiaro intento di continuare sulla strada tracciata e, soprattutto, proseguire nel suo percorso di crescita. Un’annata fondamentale dopo aver centrato quinto posto e Maglia Bianca al Giro d’Italia, con gli obiettivi ben chiari nella propria mente.

Le sue dichiarazioni: “Il mio obiettivo anche per il prossimo anno sarà migliorare qualcosina rispetto a quello appena passato. Fino ad ora ci sono riuscito e sto sempre scoprendo qualcosa di nuovo che riesco a fare e sto portando i miei limiti sempre più in alto. La Maglia Bianca al Giro mi ha dato tanto, è stata la vittoria più bella da quando corro in bici. È stata un enorme soddisfazione anche perché il Giro d’Italia è la gara dei miei sogni sin da quando ero bambino. Alla prima partecipazione fare Top-5 e vincere la Maglia Bianca è stato un sogno che si è avverato”. (Fonte: Radio Rai).

Antonio Tiberi sembra voler suddividere il suo 2025 tra parte iniziale dedicata alla Corsa Rosa e seconda parte con il mirino ben puntato verso il Mondiale che si disputerà a Kigali, in Ruanda. “Per il prossimo anno voglio fare come quello passato: la prima parte di stagione sarà tutta dedicata al Giro d’Italia, poi per la seconda parte di stagione decideremo anche in base a come andrà al Giro. Sicuramente ho anche voglia di rivalsa per il Mondiale, quello di quest’anno non è andato come pensavo. Sono andato lì con aspettative forse anche troppo alte ma sicuramente mi è servito tantissimo come esperienza”.

“Il Mondiale è sempre una gara a sé – conclude – con le nazionali e senza radioline e non ero molto abituato. Cercherò sicuramente di arrivare al meglio della condizione all’appuntamento con il Mondiale 2025 per cercare di rifarmi”.