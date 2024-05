LIVE Fiorentina-Olympiacos, Finale Conference League 2024 in DIRETTA: i viola sognano il colpaccio in trasferta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Dopo la delusione dello scorso anno la Viola arriva di nuovo alla partita che può regalare un trofeo che manca da troppo tempo sotto la Fiesole. Testa, cuore, grinta, sacrificio e gioco: tutti ingredienti da mettere in campo per sfidare i greci, che giocano nella loro città ma nello stadio dei rivali, fischio d'inizio alle 21.00.

La Fiorentina vuole mettere la ciliegina sulla torta a tre anni di crescita iperbolica. I Viola con Vincenzo Italiano sono passati dalla lotta per la retrocessione alla partita per vincere un trofeo internazionale. L’anno scorso l’assalto è fallito, quest’anno i toscani ci arrivano ancora con più forza e convinzione, per provare a vincere la seconda competizione Europea dopo la Coppa delle Coppe del 1961 e riportare un titolo a Firenze dopo ventitré anni. Nessuno conosce bene la Conference come la Fiorentina, avendo giocato in due anni ben 16 partite, più di tutte le altre squadre. Quest’anno il percorso fino alla Finale è stato poderoso, non senza qualche difficoltà, che però gli uomini di Italiano hanno superato brillantemente, ed ora manca solo l’ultimo passo.

L’Olympiacos sogna di completare la favola ad Atene, città di residenza dei greci. Non sarà proprio in casa però la squadra biancorossa, visto che si gioca nello stadio, appena ristrutturato, dei rivali dell’AEK. Gli ellenici arrivano a questo punto della manifestazione a grandissima sorpresa, avendo eliminato tra le altre in semifinale l’Aston Villa, data da tutti favorita principale per la vittoria del trofeo. L’Olympiacos è alla prima finale nei suoi 99 anni di storia, ed è guidato in panchina dal vecchio volpone José Luis Mendilibar. Se lo ricordano bene i tifosi della Roma, visto che l’anno scorso sedeva lui sulla pancina del Siviglia. Una sfida che si annuncia molto equilibrata, in cui comunque i Viola non hanno nulla da invidiare agli avversari per quel che riguarda l’organico.

PROBABILI FORMAZIONI di Fiorentina-Olympiacos

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

OLYMPIACOS (4-3-3): Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

Febbre altissima per quella che potrebbe essere la seconda coppa internazionale nella stagione per le squadre italiane, con il Torino che guarda interessato perché con la vittoria dei Viola sarebbero i Granata l'anno prossimo a giocare questa competizione. C'è un ultimo passo da compiere, fischio d'inizio alle 21.00: buon divertimento e buon calcio a tutti!