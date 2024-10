Basket, l’Olimpia Milano gioca solo dieci minuti e con l’Efes arriva la quarta sconfitta in Eurolega

L’Olimpia Milano cade per la quarta volta in Eurolega. La seconda sconfitta consecutiva in casa arriva contro l’Efes, che espugna il Forum per 96-84 al termine di una partita in cui la squadra di Messina ha giocato solamente dieci minuti, quelli del terzo quarto. Dopo venti minuti orribili, Milano riesce a reagire e arriva anche fino al -4, ma poi non riesce a completare la rimonta, cedendo poi nel finale ai turchi.

A Milano non basta un Nikola Mirotic da 29 punti, grande protagonista soprattutto nel secondo tempo. In doppia cifra chiudono anche Zach LeDay (16) ed Armoni Brooks (12), mentre Shavon Shields si ferma a 8 punti con 3/14 dal campo. Per l’Efes i protagonisti sono soprattutto Elijah Bryant (19 punti e 5 assist) e Darius Thompson (17 punti e 7 assist).

L’inizio è tutto per l’Efes con Nwora e Bryant che propiziano il 10-2 dei primi tre minuti. I turchi dominano ed Osmani segna con troppa facilità addirittura il +12 (16-4). Dalla panchina escono Brooks e Bolmaro, che firmano la reazione milanese per il -7 (16-9). La difesa di Milano, però, continua a soffrire e la punisce subito Thompson con cinque punti consecutivi. Il primo quarto si chiude in favore dell’Efes per 23-11.

Il copione della partita non cambia ed è sempre un monologo Efes, che, dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo, trova con Oturu il canestro del +17 (30-13). Milano tiene percentuali bassissime dal campo, con l’attacco di Messina che non trova mai la retina. Dall’altra parte l’Efes non sbaglia nulla e arriva sul +20 con la schiacciata di Oturu (37-17). All’intervallo l’Efes è nettamente avanti 46-25, con Milano che esce tra i fischi del Forum.

Anche alla ripresa dalla pausa lunga il copione della partita sembra essere lo stesso ed invece improvvisamente Milano reagisce. L’Olimpia ci mette finalmente energia, grinta, corre in contropiede, difende ed arriva sul -11 con i liberi di Mirotic (42-53). L’Efes perde anche Larkin per infortunio, con l’americano che va negli spogliatoi. La tripla di Shields riaccende improvvisamente il Forum e l’Olimpia va sul -9 a quattro minuti dalla fine del 3° quarto (47-56). LeDay è semplicemente mostruoso, poi ancora Shields firma il -4 (52-56). Si chiude un terzo quarto da 34 punti per Milano, che è sotto di sette a dieci minuti dalla fine (59-66).

Le triple di Flaccadori e Ricci tengono Milano attaccata alla partita in avvio di ultimo quarto (65-71). L’Olimpia non riesce ad avere la stessa energia per completare definitivamente la rimonta, con l’Efes che va a colpire prima con il gioco da tre punti di Poirier e poi con la tripla di Smits del nuovo +14 (65-79). Mirotic riporta nuovamente sotto Milano con due triple consecutive, ma l’Efes risponde prontamente con Bryant e Nwora e resta sul +12 (74-86). La schiacciata di Poirier sull’assist di Bryant mette la parola fine alla partita a due minuti dalla fine (74-90). Finisce 96-84 per l’Efes e per Milano arriva la quarta sconfitta.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ANADOLU EFES ISTANBUL 84-96 (11-23, 14-23, 34-20, 25-30)

Milano: Dimitrijevic, Bortolani, Tonut 2, Bolmaro 5, Brooks 12, LeDay 16, Ricci 3, Flaccadori 3, Caruso 6, Shields 8, Mirotic 29

Efes: Larkin 2, Beaubois 9, Nwora 11, Bryant 19, Smits 11, Thompson 17, Johnson, Poirier 9, Osmani 11, Oturu 7, Yilmaz, Willis