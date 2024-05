Roland Garros, Luciano Darderi ko al secondo turno: Tallon Griekspoor si impone in tre set

Si chiude al secondo turno la prima avventura Slam di Luciano Darderi. L’azzurro, numero 40 al mondo, si arrende a Tallon Griekspoor e saluta così il Roland Garros: un 7-6 6-3 6-3 che non ammette repliche, con Luciano che è andato costantemente in difficoltà nei propri turni di battuta senza trovare le contromisure adatte per togliere ritmo al suo avversario.

Primo set che inizia con ritmi abbastanza alti, con l’olandese che prova a chiudere gli scambi in maniera repentina mentre l’azzurro si affida molto di più alla manovra. Il quinto gioco vede Griekspoor sbagliare tanto, forse troppo: il dritto lo tradisce per tre volte di fila e Darderi si porta avanti 4-2. Ma c’è una costante che Luciano sottovaluta, una enorme fatica con la seconda. L’azzurro va a servire per il set ma le sue traiettorie sono troppo leggere e arriva il controbreak, riesce a rimanere centrato (nonostante una racchetta sbattuta in terra) prima dell’interruzione per pioggia che ferma la partita per oltre due ore.

Il tiebreak si evolve in favore dell’olandese, che dal 2-2 mette in fila cinque punti consecutivi per portarsi il primo set. Darderi appare sempre più frustrato e soprattutto fa enorme fatica con la seconda, con Griekspoor che gli salta addosso ogni volta che può ottenendo punti facili e ottenendo il break nel terzo gioco del terzo set, arrivando bene sulla palla corta di Darderi e chiudendo con il dritto. Il numero 26 del seeding concede poco e niente (cinque punti sul suo servizio) e incamera il secondo set in agilità.

L’inerzia potrebbe cambiare nel terzo gioco del terzo set, con Darderi che riesce a procurarsi quattro palle break, di cui due consecutive dopo un gran passante in recupero. Griekspoor però risponde con autorità, con Luciano che ha poco da rimproverarsi, seppur la sua frustrazione cresce sempre di più. E nel sesto game l’olandese mette le marce alte: palla break ottenuta a rete e break decisivo chiuso con il fuori giri di dritto dell’azzurro. Due giochi relativamente comodi al servizio e i due si salutano a rete, con Griekspor che andrà ad affrontare Alexander Zverev nel primo terzo turno in carriera a Parigi.

Il numero 25 al mondo fa la differenza con il proprio servizio: 15 ace (e 5 doppi falli) vincendo il 71% dei colpi complessivi con questo fondamentale. Ma soprattutto, è assai aggressivo in risposta: discreto il 33% sulla prima di Darderi (20/60), ma soprattutto si porta a casa il 54% dei punti con la seconda (21/39), mettendo a segno 48 vincenti contro i 33 errori non forzati.