LIVE Cocciaretto-Samsonova, Roland Garros 2024 in DIRETTA: l’azzurra sfida la “ex italiana”

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del match valido per il terzo turno del Roland Garros 2024 tra Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova. Poteva essere un derby tutto tricolore, invece sarà un Italia-Russia che mette in palio un posto agli ottavi di finale contro la vincitrice di Gauff-Yemstrenka, con l’americana che è la titolare della testa di serie n.3 del tabellone e favorita per arrivare almeno al penultimo atto.

Elisabetta Cocciaretto non si vuole più fermare. La classe 2001 vince per la terza volta in carriera due match a livello Slam ed ora sogna di esordire nella seconda settimana di uno dei quattro tornei più importanti dell’anno. La n.51 del ranking ATP al Roland Garros si esalta sempre, e come l’anno scorso al primo turno è arrivata una delle vittorie più belle della carriera. L’azzurra ha infatti sconfitto in rimonta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, semifinalista a Parigi l’anno scorso, per poi ieri superare nettamente la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-1 6-4. Un gioco ritrovato, colpendo sempre d’anticipo e cercando spesso il vincente, la fiducia che torna e niente da perdere: Cocciaretto può fare l’impresa.

Liudmila Samsonova è una creazione tutta italiana. Arrivata nel nostro paese per seguire suo papà, ha iniziato a muovere i primi passi nel tennis con Riccardo Piatti come mentore, e a diciotto anni ha fatto richiesta di ottenere la cittadinanza italiana. Per problemi burocratici, e con una Federazione che non si è mai dannata l’anima, l’attuale numero 17 del ranking si è vista dire no e ha optato per la madrepatria Russia. Spazio per i rimpianti però adesso non c’è, con Samsonova che è una solida realtà e veramente parecchio in forma. La classe 1998 infatti ha lasciato per strada appena cinque game nelle prime due partite giocate a Parigi, e si presenta a questo terzo turno con tutti i favori del pronostico. Non ci sono precedenti tra Cocciaretto e la russa (che ovviamente gioca sotto bandiera neutrale), con questa sfida che sarà una prima volta in assoluto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Cocciaretto-Samsonova, incontro valido per il terzo turno del Roland Garros 2024. Il meteo della capitale francese ha fatto parecchi danni in questa prima settimana, ma oggi, almeno per quel che riguarda l’azzurra, non ci saranno problemi. Il match è programmato come partita d’apertura di giornata sul Suzanne-Lenglen, uno dei due stadi dotati di tetto. Si partirà quindi con certezza alle 11.00, per una sfida tutta da vivere. Buon divertimento e buon tennis a tutti!