Canottaggio, Mondiali Beach Sprint Genova 2024: i convocati dell’Italia. C’è Federica Cesarini

Beach Sprint: si comincia. Il primo Mondiale in direzione Los Angeles 2028, quando questa specialità diventerà olimpica, avrà luogo a Genova, dal 12 al 15 settembre prossimi.

L’Italia, da nazione ospitante dell’evento e da squadra che vuole provare a mettere nel mirino delle medaglie a Cinque Cerchi pensando alla kermesse californiana, ha reso nota la lunga lista dei suoi convocati, fra equipaggi Under 19, Seniores e Paralimpici.

Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha selezionato un totale di 10 equipaggi: cinque Under 19, quattro Senior e uno Pararowing. Di seguito la lista dei convocati, suddivisi per le varie categorie. Fra tutti i nomi, a destare certamente attenzione è quello di Federica Cesarini, la campionessa olimpica di Tokyo nel 2 di coppia pesi leggeri (in coppia con Valentina Rodini), che proverà a intraprendere una nuova avventura. Giova ricordare infine che, alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, gli eventi da medaglia saranno: il singolo maschile, il singolo femminile e il doppio misto.

EQUIPAGGI UNDER 19

SINGOLO MASCHILE: Lucio Fugazzotto (Rowing Club Peloro)

DOPPIO MASCHILE: Leonardo Bellomo, Pasquale Tamborrino (CC Barion)

DOPPIO MISTO: Lucio Cozzolino (CC Irno), Azzurra Severini (LNI Barletta)

SINGOLO FEMMINILE: Maria Lanciano (LNI Barletta)

DOPPIO FEMMINILE: Alessandra Quaranta, Chiara Tamborrino (CC Barion)

EQUIPAGGI SENIOR

SINGOLO MASCHILE: Giovanni Ficarra (Rowing Club Peloro)

DOPPIO MISTO: Federico Ceccarino (CC Napoli), Silvia Tripi (SC Elpis)

QUATTRO DI COPPIA MISTO: Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Gustavo Ferrio, Sofia Secoli, Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia)-timoniere

SINGOLO FEMMINILE: Federica Cesarini (Fiamme Oro/Gavirate)



EQUIPAGGIO PARAROWING

DOPPIO MISTO PR3: Arianna Noseda (Fiamme Rosse), Marco Frank (VVF Ravalico)