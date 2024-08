LIVE Canottaggio, Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: l’Italia chiude con il sesto posto nell’otto femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.41 Si chiude dunque il programma del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024 così come la nostra diretta live, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento da parte di OA Sport.

11.39 ORO GERMANIA! Oliver Zeidler vince in 6.37.57, argento a Zalaty (Atleti Individuali) in 6.42.96, bronzo Paesi Bassi con Simon van Dorp (6.44.72) poi Brys (Blegio), Mackintosh (Nuova Zelanda) e Ntouskos (Grecia).

11.37 Ai 1500 è Zeidler, van Dorp e Mackintosh che ha superato Ntouskos.

11.35 Prova a scappare il tedesco a metà gara, dietro van Dorp e Ntouskos.

11.33 1.36.08 il passaggio di Zeidler ai 500 metri.

11.30 Parte il singolo maschile, ultima gara di canottaggio alle Olimpiadi.

11.25 Questi gli atleti al via:

Ntouskos (Grecia)

Zalaty (Atleti Indipendenti)

Zeidler (Germania)

Van Dorp (Paesi Bassi)

Mackintosh (Nuova Zelanda)

Brys (Belgio)

11.22 Partenza in programma tra otto minuti nelle acque di Vaires-sur-Marne dove si assegnerà l’ultima medaglia del canottaggio di queste Olimpiadi.

11.19 L’ultima finale in programma sarà quella del singolo maschile.

11.16 ORO REGNO UNITO! I britannici vincono in 5.22.88 davanti ai Paesi Bassi (5.23.92). Bronzo Usa in 5.25.28, poi Germania, Romania e Australia.

11.14 Cambia passo il Regno Unito a metà gara, poi Olanda e Usa.

11.12 1.19.24 il passaggio ai 500 metri dei Paesi Bassi davanti a Regno Unito e Usa.

11.10 Parte la finale dell’otto maschile.

11.05 Queste le forze in acqua:

Romania

Paesi Bassi

Usa

Regno Unito

Germania

Australia

11.02 Si proseguirà tra una decina di minuti con la finale dell’otto al maschile.

10.59 Era oggettivamente difficile pensare ad una medaglia per le azzurre che avevano già realizzato una piccola impresa portando l’imbarcazione in finale A.

10.56 ORO ROMANIA! 5.54.39 il tempo delle romene che vincono davanti a Canada e Regno Unito, poi Australia, Usa e Italia che è sesta in 6.07.51.

10.54 Cambio di passo della Romania che prova ad andare via ai 1500 metri con un vantaggio superiore ai due secondi su Canada e Regno Unito.

10.53 Passa in testa la Romania a metà gara, l’Italia prova a tornare sull’Australia.

10.52 1.27.70 il passaggio del Canada ai 500 metri davanti alla Romania, Italia sesta.

10.50 Parte la finale dell’otto femminile. Forza azzurre.

10.45 Sarà la Romania la favorita per andare a salire sul gradino più alto del podio, l’otto del paese dell’est è detentore del record mondiale, stabilito tre anni fa a Tokyo.

10.40 Dieci minuti alla finale dell’otto femminile:

Italia

Canada

Romania

Regno Unito

Usa

Australia

10.35 Ritardata la finale del singolo maschile che non partirà prima delle 11.30.

10.32 Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi a timone l’equipaggio azzurro che se la vedrà con Canada, Romania, Regno Unito, Usa e Australia.

10.29 Partirà alle 10.50 la finale dell’otto femminile con l’Italia che sarà presente in acqua 1.

10.26 ORO PAESI BASSI! Karolien Florijn vince in 7.17.28 davanti alla neozelandese Emma Twigg (7.19.14). Bronzo Lituania con Viktorija Senkute in 7.29.85, poi Rigney (Australia), Kohler (Usa) e Angelova (Bulgaria).

10.24 5.26.87 il passaggio di Florijn ai 1500 metri, poi Twigg e Rigney.

10.22 Situazione invariata ai 1000 metri.

10.20 Florijn, Twigg, Rigney ai 500 metri, 1.45.49 il passaggio dell’olandese.

10.18 Parte la finale A del singolo femminile.

10.12 Sei minuti al via del programma delle finali, queste le atlete al via nel singolo femminile: Angelova (Bulgaria), Rigney (Australia), Florijn (Paesi Bassi), Twigg (Nuova Zelanda), Senkute (Lituania), Kohler (Usa).

10.09 Si partirà con la finale del singolo femminile.

10.06 Italia che sarà impegnata nella finale dell’otto femminile, le azzurre non partiranno da favorite per un posto sul podio ma proveranno a dire la loro.

10.03 Si stanno chiudendo le finali per i piazzamenti, tra circa un quarto d’ora sarà il momento delle ultime gare che assegneranno le medaglie.

10.00 Tra poco parte il programma delle finali, questo il programma:

-10.18 Finale A singolo femminile

-10.30 Finale A singolo maschile

-10.50 Finale A otto femminile (Italia)

-11.10 Finale A otto maschile

09.10 Le finali A scatteranno dalle 10.18 con l’Italia che sarà impegnata nell’ultimo atto dell’otto femminile.

09.00 Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata delle gare di canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le ultime medaglie di specialità in Francia a Vaires-sur-Marne.

Ultime quattro medaglie di specialità per il canottaggio con l’Italia che sarà protagonista in una delle finali A. L’otto femminile ha infatti strappato il pass per l’ultimo atto della specialità con Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone che proveranno a dire la propria con Canada, Romania, Regno Unito, Usa e Australia.

Non è invece riuscita la stessa impresa al maschile con l’otto azzurro che ha chiuso al quinto ed ultimo posto il ripescaggio, provando a rimanere sui ritmi di Australia e Romania per 1500 metri, ma perdendo poi smalto nella parte finale di gara. Gli altri due titoli da assegnare saranno poi quelli del singolo maschile e femminile dove non ci saranno al via azzurri nelle finali per l’assegnazione delle medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata del canottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si parte alle ore 9.30 a Vaires-sur-Marne con le ultime quattro gare che assegneranno le medaglie, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.