Giovanna Epis e Xavier Cheverier vincono la mezza maratona di Milano21-Follow Your Passion

Giovanna Epis e Xavier Cheverier hanno vinto la mezza maratona di Milano21-Follow Your Passion, andata in scena nel capoluogo lombardo (partenza e arrivo a CityLife) sotto l’organizzazione di MG Sport e con la presenza di ben 11.000 podisti tra prove competitive e non.

L’azzurra si è imposta con il tempo di 1h12:48, staccando la spagnola Elisa Melilli (1h16:59) e Sarah Zerbini (1h17:22), mentre lo specialista di corsa in montagna ha tagliando il traguardo in 1h03:21 (suo secondo crono in carriera), precedendo il maltese Luke Micallef (1h06:02) e Alberto Vender (1h06:02).

La slovena Klara Lukan, storica rivale di Nadia Battocletti nelle gare giovanili in pista e sui prati, ha vinto la 10 km con il tempo di 31:04 davanti all’ottocentista Elena Bellò (33:09) e a Sara Galimberti (35:00), mentre Alberto Mondazzi si è imposto nella prova maschile in 29:45 davanti a René Cuneaz (30:21) e a Daniele Molatore (30:43).