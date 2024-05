LIVE Atalanta-Bayer Leverkusen, Europa League 2024 in DIRETTA: gli orobici sfidano i tedeschi per il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’Europa League 2023-2024 tra Atalanta e Bayer Leverkusen. I bergamaschi di mister Gasperini sfidano in quel di Dublino (Irlanda) la squadra rivelazione del palcoscenico europeo capace di dominare la Bundesliga senza collezionare alcuna sconfitta e di impressionare nella seconda competizione continentale.

In casa orobica indisponibile lo sfortunato De Roon, che nella finale di Coppa Italia si è infortunato mettendo a rischio anche la sua presenza agli imminenti Europei. Fuori causa anche Holm, mentre da un paio di giorni è tornato ad allenarsi in gruppo Kolasinac, che si giocherà una maglia da titolare al centro della difesa con Hien. Per il resto non dovrebbero esserci soprese con Gasperini che potrà schierare tutti i suoi big. Nessun problema di formazione per Xabi Alonso, che potrà contare sul roster al completo dopo una stagione sfavillante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapié; Stanisic, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz; Adli. All.: Xabi Alonso.

La finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen inizierà alle 21.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Rai 2 e Sky Calcio, ed in streaming su Rayplay, Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento.