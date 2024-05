LIVE 500 Miglia Indianapolis 2024 in DIRETTA: incognita metro, McLaughlin, Newgarden, Power, Palou e Dixon favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della 108ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. Manca sempre meno al via della quinta tappa della NTT IndyCar Series, una delle competizioni automobilistiche più importanti e famose al mondo.

Il Team Penske ha dominato le qualifiche disputate lo scorso week-end, il neozelandese Scott McLaughlin #3 è stato il migliore con una media oraria sui quattro giri di 234.220 miglia orarie pari a 376.940 km/h. L’autore del nuovo record in qualifica ha preceduto l’australiano Will Power #12 e l’americano Josef Newgarden #2, vincitore lo scorso anno dopo uno storico ultimo giro contro Marcus Ericsson.

Come da tradizione saranno 200 i giri previsti per il ‘The Greatest Spectacle in Racing’, corsa che in passato è stata valida anche per il Mondiale di F1. Nonostante l’esito delle qualifiche tutto resta imprevedibile, resta più che mai complicato effettuare una previsione su un ipotetico vincitore.

Attenzione al meteo, la pioggia potrebbe infatti rovinare la festa della Indy 500 2024. Ricordiamo che sull’ovale in caso di pioggia non è possibile correre e che il catino di Speedway non ha l’impianto di illuminazione artificiale. Per questa ragione la possibilità di un ipotetico slittamento a domani non è da escludere.

Seguite con noi la Diretta Live della 500 Miglia di Indianapolis, gara che scatterà intorno alle 18.30. OA Sport vi aggiornerà costantemente sull’azione in pista, una gara imperdibile in uno dei tracciati più iconici del motorsport.