IndyCar, Alex Palou campione per la terza volta. Herta vince a Nashville

Alex Palou è per la terza volta il campione della NTT IndyCar Series. Il spagnolo di Chip Ganassi Racing si conferma dopo l’acuto dell’anno scorso, il 27enne ha sempre tenuto la leadership della classifica assoluta anche grazie ad un problema tecnico da parte del diretto rivale Will Power.

L’australiano di Penske #12 ha dovuto arrendersi dopo una partenza in salita, l’ex campione e vincitore della Indy500 è stato tradito da una noia meccanica che ha pregiudicato la lotta al titolo. Terzo titolo in quattro anni per il nativo di Sant Antoni de Vilamajor, due volte a segno da marzo ad oggi.

La tappa conclusiva della NTT IndyCar Series ha visto una bella lotta per il primato nelle fasi iniziali tra Colton Herta (Andretti #26) e Josef Newgarden (Penske #2). Il californiano ed il padrone di casa hanno provato a fare la differenza, il #26 ha cercato a più riprese di impensierire il vincitore delle ultime due edizioni della Indy500.

Una bandiera gialla poco prima della metà dell’evento causata da Katherine Legge (Coyne #51) ha portato in vetta la McLaren #7 di Alexander Rossi. L’ex pilota di F1 ha presto ceduto nuovamente il passo alla Chevy #2 di Newgarden, out dalla contesa per il titolo determinato a trionfare davanti al proprio pubblico.

A 63 giri dalla fine, dopo la terza sosta di giornata, il messicano Pato O’Ward ha tentato con la propria McLaren #5 di inserirsi nella bagarre per la vittoria finale. La strategia alternativa ha portato il 25enne a lottare per la vittoria a meno di 50 tornate dalla fine, Herta, Newgarden e David Malukas (Shank Racing #66) hanno tentato di fronteggiare il nativo di Monterrey che quest’anno ha sfiorato una storica affermazione ad Indianapolis.

Il finale nella ‘città della musica’ è stato particolarmente avvincente con O’Ward ed Herta in bagarre per la vittoria nel traffico. Il messicano ha tentato in ogni modo di respingere il rivale ancora senza affermazioni su ovale prima della giornata odierna. Il dominatore del round di Toronto ha spezzato una vera e propria maledizione in quel di Nashville, abile a scavalcare Pato a soli 5 passaggi dalla fine.

Il vincitore della 12h Sebring 2024 ha quindi firmato la nona affermazione in carriera, la seconda del campionato. O’Ward, Newgarden, Kyle Kirkwood (Andretti #27) hanno seguito nell’ordine lo statunitense, mentre il nuovo campione Alex Palou ha terminato 11mo segnando una nuova significativa pagina della storia della più importante categoria americana riservata alle monoposto.

CLASSIFICA INDYCAR FINALE NASHVILLE

26 RUN Colton Herta Andretti Global 206 P 116.35 25.780 185.722 24.551 195.026 4

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 206 P 1.811 1.811 105.83 25.794 185.623 24.287 197.143 4

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 206 P 1.961 0.150 138.603 24.597 194.656 24.531 195.182 4

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 206 P 4.718 2.756 96.974 25.510 187.691 24.569 194.883 4

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 206 P 7.784 3.066 196.016 27.669 173.046 24.708 193.781 4

14 RUN Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 206 P 9.234 1.450 198.827 28.567 167.608 24.437 195.929 4

11 RUN Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 206 P 14.387 5.153 186.372 27.137 176.437 25.091 190.828 3

8 RUN Linus Lundqvist Chip Ganassi Racing 206 P 14.652 0.265 187.87 27.240 175.77 24.535 195.152 4

66 RUN David Malukas Meyer Shank Racing 206 P 15.273 0.621 190.583 27.206 175.991 24.671 194.074 4

78 RUN Conor Daly Juncos Racing 205 P 1 lap 1 lap 97.587 25.585 187.143 24.950 191.904 3

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 205 P 10.676 10.676 189.611 26.911 177.922 24.886 192.397 4

21 RUN Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing 205 P 13.215 2.539 176.826 25.969 184.374 24.600 194.635 5

18 RUN Jack Harvey Dale Coyne Racing 205 O 15.158 1.943 161.312 30.952 154.691 25.312 189.161 3

20 RUN Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing 205 P 15.665 0.507 188.606 26.198 182.762 24.665 194.119 4

7 RUN Alexander Rossi Arrow McLaren 205 O 18.894 3.229 190.361 25.886 184.963 24.856 192.628 4

77 RUN Romain Grosjean Juncos Racing 204 O 2 laps 1 lap 192.375 25.481 187.905 24.841 192.746