IndyCar, dal 2026 protagonista anche il GP di Arlington

Una nuova competizione farà parte del calendario della NTT IndyCar Series a partire dalla stagione 2026. Stiamo parlando del GP Arlington (Texas), nuova manifestazione cittadina che si terrà nel mese di marzo presumibilmente poco dopo l’opening round di St. Petersburg (Florida).

Il nuovo percorso non permanente da 2,73 miglia si snoderà allo stadio della National Football League dei Dallas Cowboys e allo stadio della Major League Baseball dei Texas Rangers. La più importante serie americana riservata alle monoposto si appresta quindi per tornare nei pressi di Dallas dopo l’uscita di scena dell’appuntamento su ovale in quel di Fort Worth.

Non vi sono ancora informazioni sul disegno del tracciato che con ogni probabilità si unirà ai già esistenti street circuit di Detroit, Long Beach, St. Petersburg, Toronto e Nashville (attualmente assente, ma destinato a tornare in futuro).

Nel frattempo la NTT IndyCar Series guarda alla prossima stagione agonistica con molti team che devono ancora confermare i propri piloti. Manca ad esempio all’appello anche PREMA che al momento ha rivelato solamente Callum Ilott.