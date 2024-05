Judo, Matteo Piras perde lo spareggio per il bronzo e chiude quinto nei -66 kg ai Mondiali

Lo splendido cammino odierno di Matteo Piras si è concluso con un ottimo quinto posto nella categoria -66 kg in occasione del day-2 ai Campionati Mondiali 2024 di judo, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi e valevole come ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi.

Purtroppo è mancata la gioia della prima medaglia in carriera tra rassegne iridate e continentali, ma questo risultato consente con ogni probabilità al trentenne piemontese di staccare il pass a cinque cerchi presentandosi inoltre alle Olimpiadi da testa di serie. Per l’ufficialità bisognerà però attendere la decisione definitiva dell’Italia, visto che in zona qualificazione diretta figura anche Elios Manzi.

Piras aveva raggiunto la finale per il bronzo perdendo per waza-ari in semifinale con il giapponese Ryoma Tanaka dopo aver sconfitto nell’ordine il russo Iago Abuladze, l’uzbeko Mukhriddin Tilovov, il tagico Obid Dzhebov ed il finlandese Luukas Saha. Ad attenderlo nello spareggio per il terzo posto c’era il quotato georgiano Vazha Margvelashvili, argento olimpico a Tokyo 2021.

L’ex numero 1 del mondo, battuto ai quarti dal nipponico Takeshi Takeoka, ha avuto la meglio su Piras per ippon a 23″ dalla fine dei quattro minuti regolamentari grazie ad un notevole cambio di direzione. Peccato per l’azzurro, che ha comunque dimostrato di potersela giocare tenendo testa ad uno dei judoka più solidi e competitivi degli ultimi anni nei -66 kg.