Olimpiadi Parigi 2024, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali domenica 28 luglio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 28 LUGLIO

TIRO A SEGNO

Ore 9.30: finale pistola 10 metri uomini

Paolo Monna e Federico Nilo Maldini sono approdati entrambi nell’atto conclusivo dove in 8 si giocheranno il titolo olimpico. Il serbo Damir Mikec ha ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni, ma sappiamo che in finale si riparte da zero, dunque le gerarchie sono soggette a ribaltamenti. Fanno paura in particolare il coreano Wonho Lee ed il cinese Yu Xie, ma anche l’esperto tedesco Christian Reitz. Si annuncia comunque una gara aperta ad ogni soluzione.

Percentuali di medaglia

Paolo Monna 50%

Federico Nilo Maldini 50%

JUDO

Dalle ore 16.00: finale -52 kg femminile e -66 kg maschile

Dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo 2020, Odette Giuffrida insegue la terza medaglia olimpica della carriera. Il tabellone ha consentito alla romana di evitare la giapponese Uta Abe e la francese Amandine Bouchard sino all’eventuale finale. Possibile però in semifinale l’incrocio con l’ostica kosovara Distria Krasniqi, campionessa olimpica nella categoria inferiore a Tokyo 2020 e con delle caratteristiche tecniche che infastidiscono l’azzurra. La sensazione è che Giuffrida possa giocarsi un bronzo, mentre per aggiungere il colore mancante alla collezione servirà qualcosa di sensazionale.

Matteo Piras sarà una mina vagante tra i -66 kg. L’esordio con il peruviano Juan Postigos non dovrebbe riservare patemi, mentre i successivi ottavi, presumibilmente contro l’azero Yashar Najafov saranno decisivi per approdare quanto meno in zona ripescaggio. Una volta ai quarti la strada diventerebbe terribilmente in salita, prima con il moldavo Denis Vieru e poi eventualmente con il super favorito giapponese Hifumi Abe.

Percentuali di medaglia

Odette Giuffrida 50%

Matteo Piras 20%

CANOA SLALOM

Ore 17.45: finale K1 femminile

Stefanie Horn non è tra le favorite, tuttavia si tratta di un’atleta temuta: se azzecca la manche giusta, può dare fastidio a tutte. La domanda è sempre la stessa: riuscirà a disputare una gara senza sbavature nel momento più importante?

Percentuali di medaglia

Stefanie Horn 25%

SCHERMA

Ore 21.45: finale fioretto femminile individuale

Ore 22.15: finale spada maschile individuale

La buona notizia per le azzurre del fioretto femminile è che non potranno materializzarsi derby prima di una eventuale semifinale. Prima Martina Favaretto e poi Arianna Errigo potrebbero vedersela con la temibile Ysaora Thibus, anche se le condizioni fisiche della francese rappresentano un’incognita. Alice Volpi si trova invece nella parte di tabellone dell’americana Lee Kiefer, probabilmente la principale minaccia per le azzurre nella corsa al successo. Ad ogni modo, la statunitense sarà incrociabile non prima della semifinale.

Si annuncia come di consueto imprevedibile il tabellone della spada maschile. L’Italia punta molto su Davide Di Veroli, sulla cui strada ai quarti di finale potrebbe profilarsi il favorito francese Yannick Borel, esperto classe 1988. Federico Vismara potrebbe rappresentare la sorpresa di giornata, mentre Andrea Santarelli avrà subito un debutto complicato al cospetto dell’israeliano Yuval Freilich, testa di serie n.7.

Percentuali di medaglia

Arianna Errigo 80%

Alice Volpi 70%

Martina Favaretto 50%

Davide Di Veroli 50%

Federico Vismara 40%

Andrea Santarelli 30%

NUOTO

Ore 20.30: finale 400 misti maschile

Ore 21.44: finale 100 rana maschile

Per Alberto Razzetti l’obiettivo primario sarà entrare nella finale dei 400 misti. A quel punto, se dovesse limitare i danni a dorso e migliorare il record italiano, un posto sul podio non sarebbe impossibile, anche se l’oro appare già assegnato al francese Leon Marchand. Per quanto riguarda Nicolò Martinenghi, non ha di certo incantato tra batterie e semifinali dei 100 rana. Tuttavia va assolutamente inserito nella lotta per il bronzo alle spalle del britannico Adam Peaty e del cinese Qin Haiyang.

Percentuali di medaglia

Nicolò Martinenghi 35%

Alberto Razzetti 15%